Aquidauana oferece 27 vagas de emprego nesta terça-feira

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana divulgou nesta terça-feira (25) um total de 27 vagas de emprego disponíveis para Aquidauana, Anastácio e áreas rurais da região. As oportunidades abrangem funções no setor urbano e no setor rural, com início imediato conforme demanda dos empregadores. Vagas locais (Aquidauana/Anastácio)

08 Auxiliar de linha de produção

01 Estoquista

01 Gerente de farmácia

01 Operador de caixa

01 Vendedor interno

01 Visual merchandiser

Vagas PCD

(Não há vagas informadas nesta categoria.)

Vagas regionais (rural/outras cidades)

03 Carbonizador

03 Campeiro na pecuária

01 Capataz

03 Cozinheiro geral

02 Trabalhador agropecuário polivalente

02 Trabalhador rural

A Casa do Trabalhador reforça que informações por telefone são restritas à confirmação da disponibilidade das vagas. Para participar do processo seletivo, o candidato deve comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para atualização cadastral e análise de perfil.

As vagas podem ser encerradas a qualquer momento, conforme solicitação das empresas. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, na Rua Estevão Alves Correa, 1895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241-5652.

