Aquidauana oferece 27 vagas de emprego nesta terça-feira

As oportunidades abrangem funções no setor urbano e no setor rural, com início imediato conforme demanda dos empregadores
Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas
A Casa do Trabalhador de Aquidauana divulgou nesta terça-feira (25) um total de 27 vagas de emprego disponíveis para Aquidauana, Anastácio e áreas rurais da região. As oportunidades abrangem funções no setor urbano e no setor rural, com início imediato conforme demanda dos empregadores.
Vagas locais (Aquidauana/Anastácio)
01 Agente funerário – tanatopraxista
08 Auxiliar de linha de produção
01 Estoquista
01 Gerente de farmácia
01 Operador de caixa
01 Vendedor interno
01 Visual merchandiser
Vagas PCD
(Não há vagas informadas nesta categoria.)
Vagas regionais (rural/outras cidades)
03 Carbonizador
03 Campeiro na pecuária
01 Capataz
03 Cozinheiro geral
02 Trabalhador agropecuário polivalente
02 Trabalhador rural
A Casa do Trabalhador reforça que informações por telefone são restritas à confirmação da disponibilidade das vagas. Para participar do processo seletivo, o candidato deve comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para atualização cadastral e análise de perfil.
As vagas podem ser encerradas a qualquer momento, conforme solicitação das empresas. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, na Rua Estevão Alves Correa, 1895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241-5652.
