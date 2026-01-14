Acessibilidade

14 de Janeiro de 2026 • 10:05

Oportunidade

Aquidauana oferece 28 vagas de emprego nesta quarta-feira

As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação do empregador

Da redação

Publicado em 14/01/2026 às 08:22

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador divulgou nesta quarta-feira, 14 de janeiro de 2026, a abertura de 28 vagas de emprego para Aquidauana, Anastácio e região, contemplando oportunidades locais e uma vaga regional, além de cadastro para pessoas com deficiência (PCD).

Entre as vagas locais, estão disponíveis 1 vaga para auxiliar administrativo, 1 para auxiliar de cozinha, 1 para garçom, 10 vagas para auxiliar de linha de produção, 1 para office boy, 5 vagas para pedreiro, 5 para servente de obras, 1 vaga para serviços gerais, 1 para supervisor de mecânico e 1 vaga para técnico químico. Também há vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD), conforme demanda dos empregadores.

Nas vagas regionais, há 1 oportunidade para campeiro na pecuária, com atuação na zona rural ou em outros municípios.

A Casa do Trabalhador informa que, por telefone, é possível apenas confirmar se a vaga de interesse está disponível. Para concorrer, o trabalhador deve comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para atualizar o cadastro e verificar a compatibilidade do perfil com a vaga pretendida. As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação do empregador.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3241-5652.

Leia Também

