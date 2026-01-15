Aquidauana oferece 29 vagas de trabalho nesta quinta-feira

As oportunidades abrangem vagas locais, regionais e também cadastro para pessoas com deficiência (PCD)
Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas
A Casa do Trabalhador divulgou nesta quinta-feira (15), a oferta de 29 vagas de emprego para Aquidauana, Anastácio e outras localidades da região. As oportunidades abrangem vagas locais, regionais e também cadastro para pessoas com deficiência (PCD).
Entre as vagas locais, estão disponíveis 1 vaga para auxiliar administrativo, 1 para auxiliar de cozinha, 1 para garçom, 10 vagas para auxiliar de linha de produção, 1 vaga para office boy, 5 vagas para pedreiro, 5 para servente de obras, 1 vaga para serviços gerais, 1 para supervisor de mecânico e 1 vaga para técnico químico.
Nas vagas regionais, há 1 oportunidade para campeiro na pecuária, com atuação em área rural ou em outros municípios. A Casa do Trabalhador também mantém vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD), conforme demanda dos empregadores.
A orientação é que, por telefone, o atendimento se limita à informação sobre a disponibilidade da vaga. Para concorrer, o interessado deve comparecer pessoalmente à Casa do Trabalhador para atualização do cadastro e verificação do perfil em relação à vaga pretendida. As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação do empregador.
O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3241-5652.
