Aquidauana oferece 30 vagas de emprego nesta quarta-feira

Há diversas vagas de emprego em Aquidauana e região que / Arte, O Pantaneiro

A Casa do Trabalhador de Aquidauana divulgou nesta quarta-feira (11) a lista atualizada de vagas de emprego disponíveis para Aquidauana, Anastácio e região. As oportunidades abrangem diversos setores, tanto na área urbana quanto rural, além de incluir funções técnicas e operacionais.



VAGAS LOCAIS (AQUIDAUANA/ANASTÁCIO):



01 Açougueiro

01 Ajudante de mecânico

01 Assistente de compras

03 Auxiliar de linha de produção

01 Auxiliar em saúde bucal

02 Carregador e descarregador de caminhões

01 Empregada doméstico nos serviços gerais

01 Garçom

01 Mecânico de manutenção de bicicletas e veículos similares

01 Operador de vendas (lojas)

01 Padeiro / auxiliar

01 Vendedor interno

VAGAS PCD: 0



VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)



01 Apontador industrial

02 Cozinheiro geral

06 Auxiliar de cozinha

02 Merendeiro

01 Trabalhador rural

01 Tratorista agrícola

02 Viveirista florestal



Informações e atendimento



A Casa do Trabalhador informa que o atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 07h às 13h. As informações sobre as vagas são fornecidas por telefone apenas para confirmar a disponibilidade. Para se candidatar, o trabalhador precisa comparecer pessoalmente ao posto para atualização de cadastro e análise de perfil.



Telefone para contato: (67) 3241-5652

Endereço: Casa do Trabalhador de Aquidauana