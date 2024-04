Confira as vagas

Aquidauana oferece 30 vagas de emprego nesta quarta-feira (24). As vagas podem ser conferidas na Casa do Trabalhador. Confira:



VAGAS LOCAIS (AQUIDAUANA/ANASTÁCIO)



02 Atendente balconista

03 Auxiliar de limpeza

08 Auxiliar de linha de produção

04 Carregador e descarregador de caminhões

01 Empacotador de carvão

01 Encanador

03 Operador de movimentação e armazenamento de carga

01 Pedreiro



VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)

01 Borracheiro

01 Cozinheiro geral

01 Empregado doméstico nos serviços gerais

01Torneiro mecânico

01 Trabalhador de pecuária polivalente

01 Trabalhador Rural

01 Viveirista florestal



Informações das vagas de trabalho por telefone



A Casa do Trabalhador informará por telefone somente se a vaga de seu interesse está disponível ou não.

Caso o trabalhador tenha interesse na vaga é necessário ir até ao posto de atendimento pessoalmente para fazer a atualização de seu cadastro para verificação de seu perfil com relação a vaga.



Importante



Horário de atendimento: de segunda a sexta feira, das 07:00 as 13:00 h.

Casa do Trabalhador: 3241-5652