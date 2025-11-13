Aquidauana oferece 30 vagas de emprego nesta quinta-feira

As oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de experiência, incluindo funções no setor de produção, comércio, serviços gerais e atividades rurais
Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas
Casa do Trabalhador divulgou nesta quinta-feira (13) um total de 30 vagas de emprego distribuídas entre Aquidauana, Anastácio e região. As oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de experiência, incluindo funções no setor de produção, comércio, serviços gerais e atividades rurais.
Vagas Locais (Aquidauana/Anastácio)
No total, são 18 oportunidades disponíveis para atuação nas duas cidades:
01 Agente funerário – tanatopraxista
08 Auxiliar de linha de produção
04 Carregador e descarregador de caminhões
01 Empregada doméstica
01 Estoquista
01 Gerente de farmácia
01 Operador de caixa
01 Vendedor interno
Vagas PCD
Não foram divulgadas vagas específicas para Pessoas com Deficiência (PCD) nesta atualização.
Vagas Regionais (Rural/Outras Cidades)
Ao todo, são 12 oportunidades para trabalho no setor rural e em municípios da região:
03 Cozinheiro geral
02 Auxiliar de cozinha
02 Merendeiro
02 Trabalhador agropecuário polivalente
02 Trabalhador rural
01 Tratorista agrícola
Como consultar e concorrer às vagas
A Casa do Trabalhador reforça que informações sobre disponibilidade das vagas são fornecidas apenas por telefone. Caso o candidato tenha interesse em alguma delas, é necessário comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para atualizar o cadastro e verificar a compatibilidade do perfil profissional com a função ofertada.
As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores.
Serviço – Casa do Trabalhador
Atendimento: segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Telefone: (67) 3241-5652
