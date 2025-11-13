Aquidauana oferece 30 vagas de emprego nesta quinta-feira

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

Casa do Trabalhador divulgou nesta quinta-feira (13) um total de 30 vagas de emprego distribuídas entre Aquidauana, Anastácio e região. As oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de experiência, incluindo funções no setor de produção, comércio, serviços gerais e atividades rurais. Vagas Locais (Aquidauana/Anastácio) No total, são 18 oportunidades disponíveis para atuação nas duas cidades:

08 Auxiliar de linha de produção

04 Carregador e descarregador de caminhões

01 Empregada doméstica

01 Estoquista

01 Gerente de farmácia

01 Operador de caixa

01 Vendedor interno



Vagas PCD



Não foram divulgadas vagas específicas para Pessoas com Deficiência (PCD) nesta atualização.

Vagas Regionais (Rural/Outras Cidades)



Ao todo, são 12 oportunidades para trabalho no setor rural e em municípios da região:



03 Cozinheiro geral

02 Auxiliar de cozinha

02 Merendeiro

02 Trabalhador agropecuário polivalente

02 Trabalhador rural

01 Tratorista agrícola



Como consultar e concorrer às vagas



A Casa do Trabalhador reforça que informações sobre disponibilidade das vagas são fornecidas apenas por telefone. Caso o candidato tenha interesse em alguma delas, é necessário comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para atualizar o cadastro e verificar a compatibilidade do perfil profissional com a função ofertada.



As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores.



Serviço – Casa do Trabalhador



Atendimento: segunda a sexta-feira, das 7h às 13h

Telefone: (67) 3241-5652

