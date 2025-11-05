Acessibilidade

05 de Novembro de 2025 • 12:58

Oportunidade

Aquidauana oferece 31 vagas de emprego nesta quarta-feira

As vagas abrangem diferentes funções e níveis de qualificação profissional

Da redação

Publicado em 05/11/2025 às 08:22

Atualizado em 05/11/2025 às 08:41

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 31 vagas de emprego disponíveis nesta quarta-feira (5), para oportunidades em Aquidauana, Anastácio e na zona rural da região. As vagas abrangem diferentes funções e níveis de qualificação profissional.

Vagas locais (Aquidauana/Anastácio)

02 Atendente de conveniência

08 Auxiliar de linha de produção

01 Auxiliar de mecânico

01 Chapeiro (período noturno)

01 Empregada doméstica

01 Mecânico de amortecedores

01 Motorista de caminhão (entrega de materiais de construção)

Vagas para PCD

No momento, não há vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD).

Vagas regionais (rural e outras cidades)

03 Cozinheiro geral

02 Auxiliar de cozinha

02 Merendeiro

05 Operador de planta e carbonização

02 Trabalhador agropecuário polivalente

02 Trabalhador rural

01 Tratorista agrícola

Como se candidatar
A Casa do Trabalhador informa que o atendimento por telefone (67) 3241-5652 é exclusivo para consultar a disponibilidade das vagas.

Para realizar a candidatura, é necessário comparecer pessoalmente ao posto de atendimento, onde o trabalhador faz a atualização do cadastro e tem o perfil analisado para o encaminhamento à vaga.

As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores.

Serviço

Endereço: Casa do Trabalhador – Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895, Bairro Alto, Aquidauana
Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Telefone: (67) 3241-5652

