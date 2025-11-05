Aquidauana oferece 31 vagas de emprego nesta quarta-feira

As vagas abrangem diferentes funções e níveis de qualificação profissional
Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas
A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 31 vagas de emprego disponíveis nesta quarta-feira (5), para oportunidades em Aquidauana, Anastácio e na zona rural da região. As vagas abrangem diferentes funções e níveis de qualificação profissional.
Vagas locais (Aquidauana/Anastácio)
02 Atendente de conveniência
08 Auxiliar de linha de produção
01 Auxiliar de mecânico
01 Chapeiro (período noturno)
01 Empregada doméstica
01 Mecânico de amortecedores
01 Motorista de caminhão (entrega de materiais de construção)
Vagas para PCD
No momento, não há vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD).
Vagas regionais (rural e outras cidades)
03 Cozinheiro geral
02 Auxiliar de cozinha
02 Merendeiro
05 Operador de planta e carbonização
02 Trabalhador agropecuário polivalente
02 Trabalhador rural
01 Tratorista agrícola
Como se candidatar
A Casa do Trabalhador informa que o atendimento por telefone (67) 3241-5652 é exclusivo para consultar a disponibilidade das vagas.
Para realizar a candidatura, é necessário comparecer pessoalmente ao posto de atendimento, onde o trabalhador faz a atualização do cadastro e tem o perfil analisado para o encaminhamento à vaga.
As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores.
Serviço
Endereço: Casa do Trabalhador – Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895, Bairro Alto, Aquidauana
Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Telefone: (67) 3241-5652
