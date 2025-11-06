Acessibilidade

06 de Novembro de 2025 • 11:27

Buscar

Últimas notícias
X
Oportunidade

Aquidauana oferece 31 vagas de emprego nesta quinta-feira

As oportunidades contemplam diferentes áreas profissionais e níveis de experiência

Da redação

Publicado em 06/11/2025 às 08:22

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 31 vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira, 6 de novembro de 2025, para diversas funções em Aquidauana, Anastácio e na zona rural da região. As oportunidades contemplam diferentes áreas profissionais e níveis de experiência.

Vagas locais (Aquidauana/Anastácio)

01 Agente funerário (tanatopraxista)

Leia Também

• Aquidauana oferece 31 vagas de emprego nesta quarta-feira

• Aquidauana oferece 35 vagas de emprego nesta terça-feira

• Semana começa com 37 vagas de emprego em Aquidauana

02 Atendente de conveniência

08 Auxiliar de linha de produção

01 Auxiliar de mecânico

01 Chapeiro (período noturno)

01 Empregada doméstica

01 Motorista de caminhão (entrega de materiais de construção)

Vagas para PCD

No momento, não há vagas disponíveis para pessoas com deficiência (PCD).

Vagas regionais (rural e outras cidades)

03 Cozinheiro geral

02 Auxiliar de cozinha

02 Merendeiro

05 Operador de planta e carbonização

02 Trabalhador agropecuário polivalente

02 Trabalhador rural

01 Tratorista agrícola


Como se candidatar

A Casa do Trabalhador informa que o atendimento por telefone (67) 3241-5652 serve apenas para consultar a disponibilidade das vagas.

Os interessados devem comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para realizar a atualização cadastral e verificar a compatibilidade do perfil profissional com a vaga.

A instituição reforça que as vagas são dinâmicas e podem ser encerradas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores.

Serviço

Endereço: Casa do Trabalhador – Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895, Bairro Alto, Aquidauana
Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Telefone: (67) 3241-5652

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Clima

Aquidauana pode ter calor de até 38°C e risco de chuva com granizo nesta quarta-feira

Obras

Aquidauana avança na recuperação de estradas vicinais do Pantanal

Cultura

Banda Municipal realiza ensaio aberto e participa de evento literário em Aquidauana

Acidente de moto deixa dois feridos no Jardim Aeroporto em Aquidauana

Aquidauana oferece 35 vagas de emprego nesta terça-feira

Aquidauana terá terça-feira quente e com possibilidade de chuva e trovoadas

Trânsito

Acidente de moto deixa dois feridos no Jardim Aeroporto em Aquidauana

Publicidade

Esporte

Muitas Emoções nos Jogos da Copa Jornal O Pantaneiro

ÚLTIMAS

Sorte

Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 48 milhões

Números sorteados foram: 04 - 07 - 09 - 15 - 29 - 32

Educação

IFMS de Aquidauana terá 40 vagas em cursos técnicos gratuitos

O resultado final está previsto para 14 de janeiro de 2026, com início das aulas em fevereiro

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo