Aquidauana oferece 31 vagas de emprego nesta quinta-feira

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 31 vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira, 6 de novembro de 2025, para diversas funções em Aquidauana, Anastácio e na zona rural da região. As oportunidades contemplam diferentes áreas profissionais e níveis de experiência. Vagas locais (Aquidauana/Anastácio)

02 Atendente de conveniência

08 Auxiliar de linha de produção

01 Auxiliar de mecânico

01 Chapeiro (período noturno)

01 Empregada doméstica

01 Motorista de caminhão (entrega de materiais de construção)



Vagas para PCD



No momento, não há vagas disponíveis para pessoas com deficiência (PCD).



Vagas regionais (rural e outras cidades)



03 Cozinheiro geral

02 Auxiliar de cozinha

02 Merendeiro

05 Operador de planta e carbonização

02 Trabalhador agropecuário polivalente

02 Trabalhador rural

01 Tratorista agrícola



Como se candidatar



A Casa do Trabalhador informa que o atendimento por telefone (67) 3241-5652 serve apenas para consultar a disponibilidade das vagas.



Os interessados devem comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para realizar a atualização cadastral e verificar a compatibilidade do perfil profissional com a vaga.



A instituição reforça que as vagas são dinâmicas e podem ser encerradas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores.



Serviço



Endereço: Casa do Trabalhador – Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895, Bairro Alto, Aquidauana

Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 7h às 13h

Telefone: (67) 3241-5652

