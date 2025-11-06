Aquidauana oferece 31 vagas de emprego nesta quinta-feira

As oportunidades contemplam diferentes áreas profissionais e níveis de experiência
Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas
A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 31 vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira, 6 de novembro de 2025, para diversas funções em Aquidauana, Anastácio e na zona rural da região. As oportunidades contemplam diferentes áreas profissionais e níveis de experiência.
Vagas locais (Aquidauana/Anastácio)
01 Agente funerário (tanatopraxista)
02 Atendente de conveniência
08 Auxiliar de linha de produção
01 Auxiliar de mecânico
01 Chapeiro (período noturno)
01 Empregada doméstica
01 Motorista de caminhão (entrega de materiais de construção)
Vagas para PCD
No momento, não há vagas disponíveis para pessoas com deficiência (PCD).
Vagas regionais (rural e outras cidades)
03 Cozinheiro geral
02 Auxiliar de cozinha
02 Merendeiro
05 Operador de planta e carbonização
02 Trabalhador agropecuário polivalente
02 Trabalhador rural
01 Tratorista agrícola
Como se candidatar
A Casa do Trabalhador informa que o atendimento por telefone (67) 3241-5652 serve apenas para consultar a disponibilidade das vagas.
Os interessados devem comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para realizar a atualização cadastral e verificar a compatibilidade do perfil profissional com a vaga.
A instituição reforça que as vagas são dinâmicas e podem ser encerradas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores.
Serviço
Endereço: Casa do Trabalhador – Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895, Bairro Alto, Aquidauana
Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Telefone: (67) 3241-5652
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Cultura
Acidente de moto deixa dois feridos no Jardim Aeroporto em Aquidauana
Aquidauana oferece 35 vagas de emprego nesta terça-feira
Aquidauana terá terça-feira quente e com possibilidade de chuva e trovoadas
Sorte
Números sorteados foram: 04 - 07 - 09 - 15 - 29 - 32
Educação
O resultado final está previsto para 14 de janeiro de 2026, com início das aulas em fevereiro
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS