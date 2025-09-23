Acessibilidade

23 de Setembro de 2025 • 12:50

Oportunidade

Aquidauana oferece 32 vagas de emprego nesta terça-feira

O atendimento na Casa do Trabalhador ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h

Da redação

Publicado em 23/09/2025 às 09:42

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 32 vagas de emprego disponíveis nesta terça-feira (23), distribuídas entre oportunidades locais, regionais e na área rural.

Em Aquidauana e Anastácio, são 15 vagas: 8 para auxiliar de linha de produção, 2 para atendente de conveniência, 2 para garçom, além de 1 vaga para mecânico de amortecedores, 1 para padeiro e 1 para vendedor interno.

Na região e área rural, estão abertas 17 vagas: 6 para auxiliar de cozinha, 5 para campeiro na pecuária, 2 para cozinheiro geral, 2 para merendeiro, 1 para marceneiro e 1 para trabalhador agropecuário em geral. Também há vaga para trabalhador rural.

O atendimento na Casa do Trabalhador ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Os interessados podem buscar informações iniciais pelos telefones (67) 3241-5652 e 3241-8867, mas é necessário comparecer pessoalmente ao posto para atualização do cadastro e verificação do perfil em relação à vaga pretendida.

As vagas podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores.

Alems

Sessão Solene entrega honra ao mérito aos Amigos do Transplante

Evento foi conduzido pelo deputado Renato Câmara

Trânsito

Acidente entre três veículos deixa motorista preso às ferragens na MS-040

O trânsito no trecho ficou parcialmente interditado durante o atendimento à ocorrência

