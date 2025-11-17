Acessibilidade

17 de Novembro de 2025 • 14:17

Buscar

Últimas notícias
X
Oportunidade

Aquidauana oferece 34 vagas de emprego nesta segunda-feira

As oportunidades contemplam diferentes áreas e níveis de qualificação

Da redação

Publicado em 17/11/2025 às 08:22

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana divulgou, nesta segunda-feira (17), 34 vagas de emprego disponíveis em Aquidauana, Anastácio e região rural. As oportunidades contemplam diferentes áreas e níveis de qualificação.

VAGAS LOCAIS (AQUIDAUANA/ANASTÁCIO):

01 Agente funerário - tanatopraxista
08 Auxiliar de linha de produção
04 Carregador e descarregador de caminhões
01 Empregada doméstica
01 Estoquista
01 Gerente de farmácia
01 Vendedor interno
01 Visual merchandiser

VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)

03 Cozinheiro geral
02 Auxiliar de cozinha
02 Merendeiro
05 Operador de planta e carbonização
02 Trabalhador agropecuário polivalente
02 Trabalhador rural
01 Tratorista agrícola

A Casa do Trabalhador orienta que a disponibilidade das vagas pode ser confirmada pelo telefone (67) 3241-5652, mas o cadastro e o encaminhamento devem ser feitos presencialmente no posto de atendimento, localizado na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895 – Bairro Alto.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. As vagas são rotativas e podem ser encerradas a qualquer momento, conforme a solicitação das empresas contratantes.

Leia Também

• Casa do Trabalhador oferece 42 vagas de emprego em Aquidauana nesta quarta

• Bombeiros resgatam trabalhador ferido em acidente no Pantanal do Paiaguás

• Trabalhador rural é socorrido após queda de cavalo em Ladário

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Luto

Pastor Beto será velado nesta sexta-feira em Aquidauana

Fogo

Ônibus pega fogo na BR-262 em Aquidauana

Oportunidade

Semana termina com 36 vagas de emprego em Aquidauana

Aquidauana oferece 30 vagas de emprego nesta quinta-feira

Aquidauana oferece 49 vagas de emprego nesta terça-feira

Semana começa com 30 vagas de emprego em Aquidauana

Tragédia

Pastor morre após colisão envolvendo três veículos em Aquidauana

Publicidade

Clima

Aquidauana tem previsão de pancadas de chuva e trovoadas nesta sexta-feira

ÚLTIMAS

Polícia

Polícia Civil apreende cocaína e arma e faz duas prisões em MS

Ação da DENAR no bairro Rancho Alegre II encontrou mais de 7 kg de droga e uma pistola

Luto

Morre aos 72 anos Ivo Linsmeyer, radialista e defensor dos animais de Aquidauana

Comunicador de Camisão era referência comunitária e ambiental

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo