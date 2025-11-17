Aquidauana oferece 34 vagas de emprego nesta segunda-feira

As oportunidades contemplam diferentes áreas e níveis de qualificação
Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas
A Casa do Trabalhador de Aquidauana divulgou, nesta segunda-feira (17), 34 vagas de emprego disponíveis em Aquidauana, Anastácio e região rural. As oportunidades contemplam diferentes áreas e níveis de qualificação.
VAGAS LOCAIS (AQUIDAUANA/ANASTÁCIO):
01 Agente funerário - tanatopraxista
08 Auxiliar de linha de produção
04 Carregador e descarregador de caminhões
01 Empregada doméstica
01 Estoquista
01 Gerente de farmácia
01 Vendedor interno
01 Visual merchandiser
VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)
03 Cozinheiro geral
02 Auxiliar de cozinha
02 Merendeiro
05 Operador de planta e carbonização
02 Trabalhador agropecuário polivalente
02 Trabalhador rural
01 Tratorista agrícola
A Casa do Trabalhador orienta que a disponibilidade das vagas pode ser confirmada pelo telefone (67) 3241-5652, mas o cadastro e o encaminhamento devem ser feitos presencialmente no posto de atendimento, localizado na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895 – Bairro Alto.
O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. As vagas são rotativas e podem ser encerradas a qualquer momento, conforme a solicitação das empresas contratantes.
