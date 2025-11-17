Aquidauana oferece 34 vagas de emprego nesta segunda-feira

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana divulgou, nesta segunda-feira (17), 34 vagas de emprego disponíveis em Aquidauana, Anastácio e região rural. As oportunidades contemplam diferentes áreas e níveis de qualificação. VAGAS LOCAIS (AQUIDAUANA/ANASTÁCIO):



01 Agente funerário - tanatopraxista

08 Auxiliar de linha de produção

04 Carregador e descarregador de caminhões

01 Empregada doméstica

01 Estoquista

01 Gerente de farmácia

01 Vendedor interno

01 Visual merchandiser



VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)



03 Cozinheiro geral

02 Auxiliar de cozinha

02 Merendeiro

05 Operador de planta e carbonização

02 Trabalhador agropecuário polivalente

02 Trabalhador rural

01 Tratorista agrícola



A Casa do Trabalhador orienta que a disponibilidade das vagas pode ser confirmada pelo telefone (67) 3241-5652, mas o cadastro e o encaminhamento devem ser feitos presencialmente no posto de atendimento, localizado na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895 – Bairro Alto.



O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. As vagas são rotativas e podem ser encerradas a qualquer momento, conforme a solicitação das empresas contratantes.

