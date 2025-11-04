Acessibilidade

04 de Novembro de 2025 • 15:39

Buscar

Últimas notícias
X
Oportunidade

Aquidauana oferece 35 vagas de emprego nesta terça-feira

As oportunidades contemplam vagas locais, nos municípios de Aquidauana e Anastácio, e regionais, em áreas rurais e cidades vizinhas

Da redação

Publicado em 04/11/2025 às 07:55

Atualizado em 04/11/2025 às 08:02

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 35 vagas de emprego disponíveis nesta terça-feira (4), em diferentes áreas e níveis de qualificação. As oportunidades contemplam vagas locais, nos municípios de Aquidauana e Anastácio, e regionais, em áreas rurais e cidades vizinhas.

Vagas locais (Aquidauana/Anastácio)

02 Atendente de conveniência

08 Auxiliar de linha de produção

Leia Também

• Semana começa com 37 vagas de emprego em Aquidauana

• Aquidauana oferece 41 vagas de emprego nesta sexta-feira

• Aquidauana oferece 38 vagas de emprego nesta quinta-feira

01 Auxiliar de mecânico

01 Chapeiro (período noturno)

01 Empregada doméstica

01 Mecânico de amortecedores

01 Motorista de caminhão (entrega de materiais de construção)

03 Operador de caixa

01 Recepcionista/secretária

Vagas para PCD

No momento, não há vagas específicas destinadas a pessoas com deficiência (PCD).

Vagas regionais (rural e outras cidades)

03 Cozinheiro geral

02 Auxiliar de cozinha

02 Merendeiro

05 Operador de planta e carbonização

02 Trabalhador agropecuário polivalente

02 Trabalhador rural

01 Tratorista agrícola

Como se candidatar

Os interessados podem consultar a disponibilidade das vagas pelo telefone (67) 3241-5652, mas o cadastro e a candidatura devem ser feitos presencialmente na Casa do Trabalhador, onde ocorre a atualização cadastral e o encaminhamento conforme o perfil profissional.

A instituição reforça que as vagas são dinâmicas e podem ser encerradas a qualquer momento, conforme a demanda das empresas contratantes.

Serviço

Endereço: Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895 – Bairro Alto, Aquidauana
Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Telefone: (67) 3241-5652

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Aquidauana

Clube de Desbravadores leva mensagem de esperança no dia dos Finados

Sua casa no campo

Aquidauana celebra lançamento do Condomínio Hacienda

Aquidauana

Equipe de Limpeza de Aquidauana dá exemplo de dedicação 

Grupo realizou um trabalho impecável de limpeza no entorno do cemitério municipal para cerimônia de Finados

Aquidauana

Jovem de 18 anos sofre grave acidente de trabalho no Pantanal

Publicidade

Aquidauana

Fiéis participam da Missa de Finados no Cemitério Municipal

ÚLTIMAS

Educação

Inep prorroga inscrições de elaboradores de questões de provas médicas

Inscrições devem ser feitas pelo Sistema BNI até sexta-feira

Polícia

Operação apreende drogas e conduz suspeitos em Paraíso das Águas

Investigação resultou na apreensão de maconha, cocaína e material usado para tráfico

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo