Aquidauana oferece 35 vagas de emprego nesta terça-feira

As oportunidades contemplam vagas locais, nos municípios de Aquidauana e Anastácio, e regionais, em áreas rurais e cidades vizinhas
Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas
A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 35 vagas de emprego disponíveis nesta terça-feira (4), em diferentes áreas e níveis de qualificação. As oportunidades contemplam vagas locais, nos municípios de Aquidauana e Anastácio, e regionais, em áreas rurais e cidades vizinhas.
Vagas locais (Aquidauana/Anastácio)
02 Atendente de conveniência
08 Auxiliar de linha de produção
01 Auxiliar de mecânico
01 Chapeiro (período noturno)
01 Empregada doméstica
01 Mecânico de amortecedores
01 Motorista de caminhão (entrega de materiais de construção)
03 Operador de caixa
01 Recepcionista/secretária
Vagas para PCD
No momento, não há vagas específicas destinadas a pessoas com deficiência (PCD).
Vagas regionais (rural e outras cidades)
03 Cozinheiro geral
02 Auxiliar de cozinha
02 Merendeiro
05 Operador de planta e carbonização
02 Trabalhador agropecuário polivalente
02 Trabalhador rural
01 Tratorista agrícola
Como se candidatar
Os interessados podem consultar a disponibilidade das vagas pelo telefone (67) 3241-5652, mas o cadastro e a candidatura devem ser feitos presencialmente na Casa do Trabalhador, onde ocorre a atualização cadastral e o encaminhamento conforme o perfil profissional.
A instituição reforça que as vagas são dinâmicas e podem ser encerradas a qualquer momento, conforme a demanda das empresas contratantes.
Serviço
Endereço: Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895 – Bairro Alto, Aquidauana
Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Telefone: (67) 3241-5652
