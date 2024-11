Aquidauana oferece 35 vagas de trabalho nesta quinta-feira

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com diversas oportunidades de emprego abertas para moradores de Aquidauana, Anastácio e regiões próximas. As vagas disponíveis abrangem várias áreas de atuação, desde atendente até trabalhador rural, oferecendo oportunidades tanto no setor urbano quanto no rural.

A unidade fica localizada na Rua Estevão Alves Correa, nº 1895, no Bairro Alto, com atendimento ao público de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h.



Os interessados devem comparecer ao local dentro do horário de atendimento para obter mais informações sobre os requisitos das vagas e os documentos necessários para inscrição.



Confira as vagas disponíveis:

Vagas Locais (Aquidauana/Anastácio):



Atendente do setor de frios e laticínios (1 vaga)

Atendente do setor de hortifrúti (2 vagas)

Auxiliar de lavanderia (1 vaga)

Auxiliar de linha de produção (3 vagas)

Auxiliar em saúde bucal (1 vaga)

Borracheiro (1 vaga)

Empacotador, a mão (2 vagas)

Forneiro de padaria (1 vaga)

Garçom (2 vagas)

Gerente de mercearia (1 vaga)

Mecânico de auto em geral (1 vaga)

Motorista entregador (1 vaga)

Operador de caixa (1 vaga)

Pizzaiolo (6 vagas)

Recepcionista de hotel (1 vaga)

Repositor em supermercados (3 vagas)

Técnico em fibras ópticas (1 vaga)

Tratorista agrícola (1 vaga)

Vendedor porta a porta (2 vagas)



Vagas Regionais (Rural/Outras Cidades):



Tratorista agrícola (1 vaga)

Torneiro mecânico (1 vaga)

Trabalhador rural (1 vaga)



Para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho, essa é uma chance de encontrar uma vaga que combine com suas habilidades e interesses.