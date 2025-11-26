Acessibilidade

26 de Novembro de 2025 • 11:22

Oportunidade

Aquidauana oferece 38 vagas de emprego nesta quarta-feira

As vagas contemplam diferentes áreas, desde comércio e serviços até funções industriais e do setor rural

Da redação

Publicado em 26/11/2025 às 08:22

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana abriu, nesta quarta-feira (26), 38 oportunidades de emprego distribuídas entre Aquidauana, Anastácio e municípios da região. As vagas contemplam diferentes áreas, desde comércio e serviços até funções industriais e do setor rural.

VAGAS LOCAIS (AQUIDAUANA/ANASTÁCIO):
01 Agente funerário – tanatopraxista
01 Auxiliar de cozinha
08 Auxiliar de linha de produção
05 Carregador e descarregador de caminhões
01 Estoquista
01 Gerente de farmácia
01 Operador de caixa
01 Vendedor interno
01 Visual merchandiser

VAGAS PCD: 0

VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)
03 Carbonizador
03 Campeiro na pecuária
01 Capataz
03 Cozinheiro geral
02 Trabalhador agropecuário polivalente
02 Trabalhador rural

