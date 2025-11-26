Aquidauana oferece 38 vagas de emprego nesta quarta-feira

As vagas contemplam diferentes áreas, desde comércio e serviços até funções industriais e do setor rural
Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas
A Casa do Trabalhador de Aquidauana abriu, nesta quarta-feira (26), 38 oportunidades de emprego distribuídas entre Aquidauana, Anastácio e municípios da região. As vagas contemplam diferentes áreas, desde comércio e serviços até funções industriais e do setor rural.
VAGAS LOCAIS (AQUIDAUANA/ANASTÁCIO):
01 Agente funerário – tanatopraxista
01 Auxiliar de cozinha
08 Auxiliar de linha de produção
05 Carregador e descarregador de caminhões
01 Estoquista
01 Gerente de farmácia
01 Operador de caixa
01 Vendedor interno
01 Visual merchandiser
VAGAS PCD: 0
VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)
03 Carbonizador
03 Campeiro na pecuária
01 Capataz
03 Cozinheiro geral
02 Trabalhador agropecuário polivalente
02 Trabalhador rural
