Aquidauana oferece 38 vagas de emprego nesta quarta-feira

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana abriu, nesta quarta-feira (26), 38 oportunidades de emprego distribuídas entre Aquidauana, Anastácio e municípios da região. As vagas contemplam diferentes áreas, desde comércio e serviços até funções industriais e do setor rural.



VAGAS LOCAIS (AQUIDAUANA/ANASTÁCIO):

01 Agente funerário – tanatopraxista

01 Auxiliar de cozinha

08 Auxiliar de linha de produção

05 Carregador e descarregador de caminhões

01 Estoquista

01 Gerente de farmácia

01 Operador de caixa

01 Vendedor interno

01 Visual merchandiser



VAGAS PCD: 0



VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)

03 Carbonizador

03 Campeiro na pecuária

01 Capataz

03 Cozinheiro geral

02 Trabalhador agropecuário polivalente

02 Trabalhador rural

