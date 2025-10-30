Aquidauana oferece 38 vagas de emprego nesta quinta-feira

As vagas contemplam diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação, ampliando as chances para quem busca inserção no mercado de trabalho
Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas
A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 38 vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira (30), para oportunidades locais e regionais, incluindo funções em Aquidauana, Anastácio e área rural. As vagas contemplam diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação, ampliando as chances para quem busca inserção no mercado de trabalho.
Vagas locais (Aquidauana/Anastácio)
01 Ajudante de cozinha
02 Atendente de conveniência
02 Auxiliar administrativo
08 Auxiliar de linha de produção
01 Auxiliar de mecânico
01 Mecânico de amortecedores
01 Motorista de caminhão (entrega de materiais de construção)
03 Operador de caixa
01 Recepcionista/secretária
Vagas para PCD
No momento, não há vagas específicas destinadas a pessoas com deficiência (PCD) nesta atualização.
Vagas regionais (rural e outras cidades)
03 Cozinheiro geral
02 Auxiliar de cozinha
02 Merendeiro
05 Operador de planta e carbonização
02 Trabalhador agropecuário polivalente
02 Trabalhador rural
01 Tratorista agrícola
Como se candidatar
Os interessados podem consultar a disponibilidade das vagas pelo telefone (67) 3241-5652, mas a candidatura deve ser feita presencialmente na Casa do Trabalhador. No local, é realizada a atualização cadastral e a verificação do perfil profissional para o encaminhamento adequado.
É importante destacar que as vagas são dinâmicas e podem ser encerradas a qualquer momento, conforme a demanda das empresas contratantes.
Serviço
Endereço: Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895 – Bairro Alto, Aquidauana
Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Telefone: (67) 3241-5652
