Aquidauana oferece 38 vagas de emprego nesta quinta-feira

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 38 vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira (30), para oportunidades locais e regionais, incluindo funções em Aquidauana, Anastácio e área rural. As vagas contemplam diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação, ampliando as chances para quem busca inserção no mercado de trabalho. Vagas locais (Aquidauana/Anastácio) 01 Ajudante de cozinha

02 Auxiliar administrativo

08 Auxiliar de linha de produção

01 Auxiliar de mecânico

01 Mecânico de amortecedores

01 Motorista de caminhão (entrega de materiais de construção)

03 Operador de caixa

01 Recepcionista/secretária



Vagas para PCD



No momento, não há vagas específicas destinadas a pessoas com deficiência (PCD) nesta atualização.



Vagas regionais (rural e outras cidades)

03 Cozinheiro geral

02 Auxiliar de cozinha

02 Merendeiro

05 Operador de planta e carbonização

02 Trabalhador agropecuário polivalente

02 Trabalhador rural

01 Tratorista agrícola



Como se candidatar



Os interessados podem consultar a disponibilidade das vagas pelo telefone (67) 3241-5652, mas a candidatura deve ser feita presencialmente na Casa do Trabalhador. No local, é realizada a atualização cadastral e a verificação do perfil profissional para o encaminhamento adequado.



É importante destacar que as vagas são dinâmicas e podem ser encerradas a qualquer momento, conforme a demanda das empresas contratantes.



Serviço



Endereço: Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895 – Bairro Alto, Aquidauana

Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 7h às 13h

Telefone: (67) 3241-5652

