Aquidauana oferece 39 vagas de emprego nesta quinta-feira

As vagas abrangem diferentes funções e áreas profissionais
Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas
A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 39 vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira (16), com oportunidades em Aquidauana, Anastácio e em regiões rurais próximas. As vagas abrangem diferentes funções e áreas profissionais.
Vagas locais (Aquidauana/Anastácio) – 20 oportunidades
02 Atendente de conveniência
01 Auxiliar administrativo/financeiro
08 Auxiliar de linha de produção
03 Descarregador de carvão
01 Mecânico de amortecedores
01 Motorista de caminhão (entrega de materiais de construção)
01 Operador de caixa
03 Vendedor interno
01 Vendedor porta a porta
Vagas regionais (zona rural e outras cidades) – 19 oportunidades
01 Campeiro
03 Cozinheiro geral
06 Auxiliar de cozinha
01 Marceneiro
02 Merendeiro
05 Operador de planta e carbonização
02 Trabalhador agropecuário polivalente
02 Trabalhador rural
01 Tratorista agrícola
Atendimento e orientações
Os interessados podem consultar a disponibilidade das vagas por telefone, mas o cadastro e a candidatura devem ser realizados presencialmente na Casa do Trabalhador, onde ocorre a atualização cadastral e a verificação de perfil profissional.
O órgão reforça que as oportunidades são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme a demanda dos empregadores.
Endereço: Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895 – Bairro Alto, Aquidauana
Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Telefone: (67) 3241-5652
