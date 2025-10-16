Acessibilidade

16 de Outubro de 2025 • 08:33

Buscar

Últimas notícias
X
Oportunidade

Aquidauana oferece 39 vagas de emprego nesta quinta-feira

As vagas abrangem diferentes funções e áreas profissionais

Da redação

Publicado em 16/10/2025 às 08:22

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 39 vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira (16), com oportunidades em Aquidauana, Anastácio e em regiões rurais próximas. As vagas abrangem diferentes funções e áreas profissionais.

Vagas locais (Aquidauana/Anastácio) – 20 oportunidades

02 Atendente de conveniência

01 Auxiliar administrativo/financeiro

Leia Também

• Aquidauana pode ter quinta-feira com calor intenso de 39ºC

• PM prende quatro pessoas em diferentes bairros de Aquidauana

• De Aquidauana para o mundo: faixa pantaneira é sucesso em Portugal

08 Auxiliar de linha de produção

03 Descarregador de carvão

01 Mecânico de amortecedores

01 Motorista de caminhão (entrega de materiais de construção)

01 Operador de caixa

03 Vendedor interno

01 Vendedor porta a porta

Vagas regionais (zona rural e outras cidades) – 19 oportunidades

01 Campeiro

03 Cozinheiro geral

06 Auxiliar de cozinha

01 Marceneiro

02 Merendeiro

05 Operador de planta e carbonização

02 Trabalhador agropecuário polivalente

02 Trabalhador rural

01 Tratorista agrícola

Atendimento e orientações

Os interessados podem consultar a disponibilidade das vagas por telefone, mas o cadastro e a candidatura devem ser realizados presencialmente na Casa do Trabalhador, onde ocorre a atualização cadastral e a verificação de perfil profissional.

O órgão reforça que as oportunidades são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme a demanda dos empregadores.

Endereço: Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895 – Bairro Alto, Aquidauana

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h

Telefone: (67) 3241-5652

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Esporte

Saiba tudo sobre a corrida comemorativa dos 40 anos da Unimed neste sábado

Polícia

Homem é preso em Aquidauana por condenação de estupro de vulnerável

Acidente

Carreta carregada com cimento tomba e interdita a BR-262

Carro sai da pista e colide com árvore na MS-325 em Corumbá

Jovem é esfaqueado perto da antiga pista do aeroporto em Aquidauana

Trecho da BR-163 segue interditado após fogo em galeria comprometer pista

Oportunidade

Aquidauana oferece 42 vagas de emprego nesta quarta-feira

Publicidade

Clima

Aquidauana tem quarta-feira com pancadas de chuva e trovoadas isoladas

ÚLTIMAS

Polícia

PRF apreende 343 kg de drogas em carro clonado na BR-262

Motorista foi preso em flagrante com maconha e skunk em veículo com placas falsas e registro de furto

Educação

Fies: inscrições para vagas remanescentes começam no dia 23 de outubro

Período de inscrição é de 23 a 30 de outubro

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo