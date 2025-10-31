Acessibilidade

31 de Outubro de 2025 • 11:53

Oportunidade

Aquidauana oferece 41 vagas de emprego nesta sexta-feira

As oportunidades contemplam vagas locais, nos municípios de Aquidauana e Anastácio, além de vagas regionais, em áreas rurais e cidades próximas

Da redação

Publicado em 31/10/2025 às 09:24

Atualizado em 31/10/2025 às 09:26

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 41 vagas de emprego disponíveis nesta sexta-feira, 31 de outubro de 2025, em diversas áreas e níveis de qualificação. As oportunidades contemplam vagas locais, nos municípios de Aquidauana e Anastácio, além de vagas regionais, em áreas rurais e cidades próximas.

Vagas locais (Aquidauana/Anastácio)

01 Ajudante de cozinha

02 Atendente de conveniência

02 Auxiliar administrativo

08 Auxiliar de linha de produção

01 Auxiliar de mecânico

04 Descarregador de caminhão de carvão

01 Mecânico de amortecedores

01 Motorista de caminhão (entrega de materiais de construção)

03 Operador de caixa

01 Recepcionista/secretária

Vagas para PCD

No momento, não há vagas específicas destinadas a pessoas com deficiência (PCD).

Vagas regionais (rural e outras cidades)

03 Cozinheiro geral

02 Auxiliar de cozinha

02 Merendeiro

05 Operador de planta e carbonização

02 Trabalhador agropecuário polivalente

02 Trabalhador rural

01 Tratorista agrícola

Como se candidatar

Os interessados podem consultar a disponibilidade das vagas pelo telefone (67) 3241-5652, mas a candidatura deve ser feita presencialmente na Casa do Trabalhador, onde é realizada a atualização cadastral e a verificação do perfil profissional para o encaminhamento adequado.

A instituição ressalta que as vagas são dinâmicas e podem ser encerradas a qualquer momento, conforme a demanda das empresas contratantes.

Serviço

Endereço: Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895 – Bairro Alto, Aquidauana
Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Telefone: (67) 3241-5652

Economia

Brasil cria 213 mil postos de trabalho em setembro, aponta Caged

Abertura de vagas caiu 15,6% na comparação com mesmo mês de 2024

Geral

Aquidauanense levará produto do Pantanal ao COP 30

Única do MS, Indiara estará expondo no Stand Green a sua geleia de tereré

