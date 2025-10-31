Aquidauana oferece 41 vagas de emprego nesta sexta-feira

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 41 vagas de emprego disponíveis nesta sexta-feira, 31 de outubro de 2025, em diversas áreas e níveis de qualificação. As oportunidades contemplam vagas locais, nos municípios de Aquidauana e Anastácio, além de vagas regionais, em áreas rurais e cidades próximas. Vagas locais (Aquidauana/Anastácio)

02 Atendente de conveniência

02 Auxiliar administrativo

08 Auxiliar de linha de produção

01 Auxiliar de mecânico

04 Descarregador de caminhão de carvão

01 Mecânico de amortecedores

01 Motorista de caminhão (entrega de materiais de construção)

03 Operador de caixa

01 Recepcionista/secretária



Vagas para PCD



No momento, não há vagas específicas destinadas a pessoas com deficiência (PCD).



Vagas regionais (rural e outras cidades)

03 Cozinheiro geral

02 Auxiliar de cozinha

02 Merendeiro

05 Operador de planta e carbonização

02 Trabalhador agropecuário polivalente

02 Trabalhador rural

01 Tratorista agrícola



Como se candidatar



Os interessados podem consultar a disponibilidade das vagas pelo telefone (67) 3241-5652, mas a candidatura deve ser feita presencialmente na Casa do Trabalhador, onde é realizada a atualização cadastral e a verificação do perfil profissional para o encaminhamento adequado.



A instituição ressalta que as vagas são dinâmicas e podem ser encerradas a qualquer momento, conforme a demanda das empresas contratantes.



Serviço



Endereço: Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895 – Bairro Alto, Aquidauana

Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 7h às 13h

Telefone: (67) 3241-5652

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!