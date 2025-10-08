Aquidauana oferece 42 vagas de emprego nesta quarta-feira

s oportunidades abrangem diferentes áreas de atuação, tanto urbanas quanto rurais
Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas
A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 42 vagas de emprego disponíveis nesta quarta-feira (8 de outubro de 2025), distribuídas entre os municípios de Aquidauana, Anastácio e região. As oportunidades abrangem diferentes áreas de atuação, tanto urbanas quanto rurais.
Vagas locais (Aquidauana/Anastácio) – 23 oportunidades
02 Atendente de conveniência
01 Auxiliar administrativo/financeiro
08 Auxiliar de linha de produção
03 Descarregador de carvão
01 Estoquista
01 Mecânico de amortecedores
01 Motorista de caminhão (entrega de materiais de construção)
01 Office boy
01 Operador de caixa
01 Serviços gerais
03 Vendedor interno
01 Vendedor porta a porta
Vagas regionais (zona rural e outras cidades) – 19 oportunidades
01 Campeiro
02 Cozinheiro geral
06 Auxiliar de cozinha
01 Marceneiro
02 Merendeiro
05 Operador de planta e carbonização
01 Trabalhador agropecuário polivalente
02 Trabalhador rural
01 Tratorista agrícola
Orientações aos candidatos
Os interessados devem procurar a Casa do Trabalhador de Aquidauana para atualização de cadastro e verificação de compatibilidade com as vagas. As informações sobre disponibilidade são fornecidas por telefone, mas a candidatura só pode ser realizada presencialmente.
O órgão reforça que as oportunidades são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento a pedido do empregador.
Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Telefone: (67) 3241-5652
