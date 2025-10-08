Acessibilidade

08 de Outubro de 2025 • 10:35

Oportunidade

Aquidauana oferece 42 vagas de emprego nesta quarta-feira

s oportunidades abrangem diferentes áreas de atuação, tanto urbanas quanto rurais

Da redação

Publicado em 08/10/2025 às 07:56

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 42 vagas de emprego disponíveis nesta quarta-feira (8 de outubro de 2025), distribuídas entre os municípios de Aquidauana, Anastácio e região. As oportunidades abrangem diferentes áreas de atuação, tanto urbanas quanto rurais.

Vagas locais (Aquidauana/Anastácio) – 23 oportunidades

02 Atendente de conveniência

01 Auxiliar administrativo/financeiro

08 Auxiliar de linha de produção

03 Descarregador de carvão

01 Estoquista

01 Mecânico de amortecedores

01 Motorista de caminhão (entrega de materiais de construção)

01 Office boy

01 Operador de caixa

01 Serviços gerais

03 Vendedor interno

01 Vendedor porta a porta

Vagas regionais (zona rural e outras cidades) – 19 oportunidades

01 Campeiro

02 Cozinheiro geral

06 Auxiliar de cozinha

01 Marceneiro

02 Merendeiro

05 Operador de planta e carbonização

01 Trabalhador agropecuário polivalente

02 Trabalhador rural

01 Tratorista agrícola

Orientações aos candidatos

Os interessados devem procurar a Casa do Trabalhador de Aquidauana para atualização de cadastro e verificação de compatibilidade com as vagas. As informações sobre disponibilidade são fornecidas por telefone, mas a candidatura só pode ser realizada presencialmente.

O órgão reforça que as oportunidades são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento a pedido do empregador.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Telefone: (67) 3241-5652

História

Pioneiro de Anastácio completa 100 anos de vida

Com 70 anos dedicados à cidade, ele construiu uma família numerosa e deixa um legado de trabalho, fé e amor incondicional

Economia

Governo restringe antecipação de saque-aniversário do FGTS

Trabalhador poderá antecipar R$ 2,5 mil em cinco parcelas de R$ 500

