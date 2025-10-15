Acessibilidade

15 de Outubro de 2025 • 12:49

Oportunidade

Aquidauana oferece 42 vagas de emprego nesta quarta-feira

s vagas abrangem diferentes setores e níveis de qualificação profissional

Da redação

Publicado em 15/10/2025 às 07:59

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 42 vagas de emprego disponíveis nesta quarta-feira (15 de outubro de 2025), com oportunidades em Aquidauana, Anastácio e em áreas rurais da região. As vagas abrangem diferentes setores e níveis de qualificação profissional.

Vagas locais (Aquidauana/Anastácio) – 22 oportunidades

02 Atendente de conveniência

• Aquidauana tem quarta-feira com pancadas de chuva e trovoadas isoladas

• Aneel vai investigar apagão que deixou Aquidauana sem energia

• Campanha de multivacinação segue até 29 de novembro em Aquidauana

01 Auxiliar administrativo/financeiro

08 Auxiliar de linha de produção

03 Descarregador de carvão

01 Mecânico de amortecedores

01 Motorista de caminhão (entrega de materiais de construção)

01 Office boy

01 Operador de caixa

03 Vendedor interno

01 Vendedor porta a porta

Vagas regionais (zona rural e outras cidades) – 20 oportunidades

01 Campeiro

02 Cozinheiro geral

06 Auxiliar de cozinha

01 Marceneiro

02 Merendeiro

05 Operador de planta e carbonização

01 Trabalhador agropecuário polivalente

02 Trabalhador rural

01 Tratorista agrícola

Atendimento e orientações

Os interessados podem consultar a disponibilidade das vagas por telefone, mas o cadastro e a candidatura devem ser feitos presencialmente na sede da Casa do Trabalhador, para atualização dos dados e verificação de compatibilidade com o perfil profissional.

O órgão ressalta que as vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores.

Endereço: Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895 – Bairro Alto, Aquidauana
Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Telefone: (67) 3241-5652

Turismo

Aquidauana sedia capacitação nacional em ecoturismo e turismo de aventura

Energisa

Aquidauana teve fornecimento de energia interrompido durante apagão nacional

Polícia

Homem é preso por tentativa de feminicídio em Aquidauana

Aquidauana terá dia com variação térmica e céu com nuvens

Vigilância Sanitária de Aquidauana alerta sobre risco de bebidas com metanol

Clima

Aquidauana terá dia com variação térmica e céu com nuvens

Polícia

Polícia apreende até R$ 20 milhões em perfumes contrabandeados na Capital

Operação em Campo Grande flagra grupo que enviava produtos via Correios e Shopee

Polícia

Foragida do RS Mulher por estupro de vulnerável é presa em Nova Andradina

Sentenciada deve cumprir pena de 22 anos e 11 meses em regime fechado

