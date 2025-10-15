Aquidauana oferece 42 vagas de emprego nesta quarta-feira

s vagas abrangem diferentes setores e níveis de qualificação profissional
Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas
A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 42 vagas de emprego disponíveis nesta quarta-feira (15 de outubro de 2025), com oportunidades em Aquidauana, Anastácio e em áreas rurais da região. As vagas abrangem diferentes setores e níveis de qualificação profissional.
Vagas locais (Aquidauana/Anastácio) – 22 oportunidades
02 Atendente de conveniência
01 Auxiliar administrativo/financeiro
08 Auxiliar de linha de produção
03 Descarregador de carvão
01 Mecânico de amortecedores
01 Motorista de caminhão (entrega de materiais de construção)
01 Office boy
01 Operador de caixa
03 Vendedor interno
01 Vendedor porta a porta
Vagas regionais (zona rural e outras cidades) – 20 oportunidades
01 Campeiro
02 Cozinheiro geral
06 Auxiliar de cozinha
01 Marceneiro
02 Merendeiro
05 Operador de planta e carbonização
01 Trabalhador agropecuário polivalente
02 Trabalhador rural
01 Tratorista agrícola
Atendimento e orientações
Os interessados podem consultar a disponibilidade das vagas por telefone, mas o cadastro e a candidatura devem ser feitos presencialmente na sede da Casa do Trabalhador, para atualização dos dados e verificação de compatibilidade com o perfil profissional.
O órgão ressalta que as vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores.
Endereço: Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895 – Bairro Alto, Aquidauana
Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Telefone: (67) 3241-5652
