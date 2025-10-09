Aquidauana oferece 42 vagas de emprego nesta quinta-feira

As oportunidades contemplam funções em Aquidauana, Anastácio e região, abrangendo áreas urbanas e rurais
A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 42 vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira (9 de outubro de 2025). As oportunidades contemplam funções em Aquidauana, Anastácio e região, abrangendo áreas urbanas e rurais.
Vagas locais (Aquidauana/Anastácio) – 23 oportunidades
02 Atendente de conveniência
01 Auxiliar administrativo/financeiro
08 Auxiliar de linha de produção
03 Descarregador de carvão
01 Estoquista
01 Mecânico de amortecedores
01 Motorista de caminhão (entrega de materiais de construção)
01 Office boy
01 Operador de caixa
01 Serviços gerais
03 Vendedor interno
01 Vendedor porta a porta
Vagas regionais (zona rural e outras cidades) – 19 oportunidades
01 Campeiro
02 Cozinheiro geral
06 Auxiliar de cozinha
01 Marceneiro
02 Merendeiro
05 Operador de planta e carbonização
01 Trabalhador agropecuário polivalente
02 Trabalhador rural
01 Tratorista agrícola
Orientações aos candidatos
As informações sobre disponibilidade podem ser obtidas por telefone, mas a candidatura exige atendimento presencial na Casa do Trabalhador, para atualização cadastral e verificação de perfil profissional.
O órgão informa que as vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores.
Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Telefone: (67) 3241-5652
