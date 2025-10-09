Aquidauana oferece 42 vagas de emprego nesta quinta-feira

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 42 vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira (9 de outubro de 2025). As oportunidades contemplam funções em Aquidauana, Anastácio e região, abrangendo áreas urbanas e rurais. Vagas locais (Aquidauana/Anastácio) – 23 oportunidades

01 Auxiliar administrativo/financeiro

08 Auxiliar de linha de produção

03 Descarregador de carvão

01 Estoquista

01 Mecânico de amortecedores

01 Motorista de caminhão (entrega de materiais de construção)

01 Office boy

01 Operador de caixa

01 Serviços gerais

03 Vendedor interno

01 Vendedor porta a porta

Vagas regionais (zona rural e outras cidades) – 19 oportunidades

01 Campeiro

02 Cozinheiro geral

06 Auxiliar de cozinha

01 Marceneiro

02 Merendeiro

05 Operador de planta e carbonização

01 Trabalhador agropecuário polivalente

02 Trabalhador rural

01 Tratorista agrícola

Orientações aos candidatos

As informações sobre disponibilidade podem ser obtidas por telefone, mas a candidatura exige atendimento presencial na Casa do Trabalhador, para atualização cadastral e verificação de perfil profissional.

O órgão informa que as vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h

Telefone: (67) 3241-5652