Aquidauana oferece 42 vagas de emprego nesta terça-feira

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 42 vagas de emprego disponíveis nesta terça-feira (14 de outubro de 2025), com oportunidades para Aquidauana, Anastácio e outras regiões. As vagas abrangem diferentes áreas de atuação, tanto urbanas quanto rurais. Vagas locais (Aquidauana/Anastácio) – 22 oportunidades

01 Auxiliar administrativo/financeiro

08 Auxiliar de linha de produção

03 Descarregador de carvão

01 Mecânico de amortecedores

01 Motorista de caminhão (entrega de materiais de construção)

01 Office boy

01 Operador de caixa

03 Vendedor interno

01 Vendedor porta a porta



Vagas regionais (zona rural e outras cidades) – 20 oportunidades

01 Campeiro

02 Cozinheiro geral

06 Auxiliar de cozinha

01 Marceneiro

02 Merendeiro

05 Operador de planta e carbonização

01 Trabalhador agropecuário polivalente

02 Trabalhador rural

01 Tratorista agrícola



Orientações aos candidatos



Os interessados podem consultar a disponibilidade das vagas por telefone, mas o cadastro e candidatura devem ser feitos presencialmente, na sede da Casa do Trabalhador, para atualização dos dados e verificação de compatibilidade com o perfil profissional.



O órgão reforça que as oportunidades são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento conforme solicitação dos empregadores.



Endereço: Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895 – Bairro Alto, Aquidauana

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h

Telefone: (67) 3241-5652