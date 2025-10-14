Aquidauana oferece 42 vagas de emprego nesta terça-feira

As vagas abrangem diferentes áreas de atuação, tanto urbanas quanto rurais
Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas
A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 42 vagas de emprego disponíveis nesta terça-feira (14 de outubro de 2025), com oportunidades para Aquidauana, Anastácio e outras regiões. As vagas abrangem diferentes áreas de atuação, tanto urbanas quanto rurais.
Vagas locais (Aquidauana/Anastácio) – 22 oportunidades
02 Atendente de conveniência
01 Auxiliar administrativo/financeiro
08 Auxiliar de linha de produção
03 Descarregador de carvão
01 Mecânico de amortecedores
01 Motorista de caminhão (entrega de materiais de construção)
01 Office boy
01 Operador de caixa
03 Vendedor interno
01 Vendedor porta a porta
Vagas regionais (zona rural e outras cidades) – 20 oportunidades
01 Campeiro
02 Cozinheiro geral
06 Auxiliar de cozinha
01 Marceneiro
02 Merendeiro
05 Operador de planta e carbonização
01 Trabalhador agropecuário polivalente
02 Trabalhador rural
01 Tratorista agrícola
Orientações aos candidatos
Os interessados podem consultar a disponibilidade das vagas por telefone, mas o cadastro e candidatura devem ser feitos presencialmente, na sede da Casa do Trabalhador, para atualização dos dados e verificação de compatibilidade com o perfil profissional.
O órgão reforça que as oportunidades são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento conforme solicitação dos empregadores.
Endereço: Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895 – Bairro Alto, Aquidauana
Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Telefone: (67) 3241-5652
Trânsito
Semana começa com 42 vagas de emprego em Aquidauana
Semana começa com tempo instável em Aquidauana
Morre Seu Rubens, ícone do esporte em Aquidauana, aos 78 anos
Educação
Interessado deve ter especialização e ser docente em curso de medicina
Polícia
A investigação do caso segue em andamento
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS