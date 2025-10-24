Aquidauana oferece 49 vagas de emprego nesta sexta-feira

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana anunciou nesta sexta-feira (24) 49 vagas de emprego disponíveis para quem busca recolocação no mercado de trabalho. As oportunidades contemplam diferentes áreas, com ofertas tanto para a zona urbana — em Aquidauana e Anastácio — quanto para o meio rural e outras cidades da região. Vagas locais (Aquidauana e Anastácio) 02 Atendentes de conveniência

08 Auxiliares de linha de produção

01 Auxiliar de mecânico

03 Descarregadores de caminhão

01 Mecânico de amortecedores

01 Motorista de caminhão (entrega de materiais de construção)

03 Operadores de caixa

01 Recepcionista/secretária

02 Vendedores porta a porta



Vagas para pessoas com deficiência (PCD)



Não há vagas específicas divulgadas nesta atualização.



Vagas regionais (setor rural e outras localidades)



02 Campeiros

03 Cozinheiros gerais

06 Auxiliares de cozinha

01 Marceneiro

02 Merendeiros

05 Operadores de planta e carbonização

02 Trabalhadores agropecuários polivalentes

02 Trabalhadores rurais

01 Tratorista agrícola



Candidaturas e atendimento



Os interessados podem verificar a disponibilidade das vagas pelo telefone (67) 3241-5652, mas o cadastro e a candidatura devem ser feitos presencialmente na Casa do Trabalhador, onde é realizada a análise de compatibilidade com o perfil profissional.



Endereço: Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895 – Bairro Alto, Aquidauana

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 7h às 13h



A Casa do Trabalhador reforça que as vagas são dinâmicas e podem ser preenchidas a qualquer momento, de acordo com as demandas dos empregadores da região.

