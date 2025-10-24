Aquidauana oferece 49 vagas de emprego nesta sexta-feira

Oportunidades abrangem áreas urbanas e rurais; candidaturas devem ser feitas presencialmente
Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas
A Casa do Trabalhador de Aquidauana anunciou nesta sexta-feira (24) 49 vagas de emprego disponíveis para quem busca recolocação no mercado de trabalho. As oportunidades contemplam diferentes áreas, com ofertas tanto para a zona urbana — em Aquidauana e Anastácio — quanto para o meio rural e outras cidades da região.
Vagas locais (Aquidauana e Anastácio)
02 Atendentes de conveniência
02 Auxiliares administrativos
08 Auxiliares de linha de produção
01 Auxiliar de mecânico
03 Descarregadores de caminhão
01 Mecânico de amortecedores
01 Motorista de caminhão (entrega de materiais de construção)
03 Operadores de caixa
01 Recepcionista/secretária
02 Vendedores porta a porta
Vagas para pessoas com deficiência (PCD)
Não há vagas específicas divulgadas nesta atualização.
Vagas regionais (setor rural e outras localidades)
02 Campeiros
03 Cozinheiros gerais
06 Auxiliares de cozinha
01 Marceneiro
02 Merendeiros
05 Operadores de planta e carbonização
02 Trabalhadores agropecuários polivalentes
02 Trabalhadores rurais
01 Tratorista agrícola
Candidaturas e atendimento
Os interessados podem verificar a disponibilidade das vagas pelo telefone (67) 3241-5652, mas o cadastro e a candidatura devem ser feitos presencialmente na Casa do Trabalhador, onde é realizada a análise de compatibilidade com o perfil profissional.
Endereço: Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895 – Bairro Alto, Aquidauana
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
A Casa do Trabalhador reforça que as vagas são dinâmicas e podem ser preenchidas a qualquer momento, de acordo com as demandas dos empregadores da região.
