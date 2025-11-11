Aquidauana oferece 49 vagas de emprego nesta terça-feira

As oportunidades disponíveis são em diferentes áreas de atuação
Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas
A Casa do Trabalhador de Aquidauana divulgou nesta terça-feira (11) a atualização do quadro de vagas de emprego, com 49 oportunidades disponíveis em diferentes áreas de atuação, tanto na zona urbana de Aquidauana e Anastácio quanto na região rural e em outras cidades.
Vagas locais (Aquidauana/Anastácio):
01 Agente funerário (tanatopraxista)
02 Atendente de conveniência
01 Auxiliar administrativo
08 Auxiliar de linha de produção
01 Auxiliar de mecânico
04 Carregador e descarregador de caminhões
01 Empregada doméstica
01 Gerente de farmácia
01 Motorista de caminhão (entrega de materiais de construção)
Vagas regionais (Rural/Outras cidades):
03 Cozinheiro geral
02 Auxiliar de cozinha
02 Merendeiro
05 Operador de planta e carbonização
05 Pedreiro
08 Servente de obras
02 Trabalhador agropecuário polivalente
02 Trabalhador rural
01 Tratorista agrícola
A Casa do Trabalhador informa que não há vagas específicas para Pessoas com Deficiência (PCD) nesta atualização.
Atendimento e orientações
Os interessados podem ligar para o telefone (67) 3241-5652 para confirmar a disponibilidade da vaga desejada. No entanto, para efetivar a candidatura, é necessário comparecer pessoalmente à Casa do Trabalhador, onde são realizados a atualização cadastral e o encaminhamento conforme o perfil profissional.
A instituição reforça que as vagas são dinâmicas e podem ser encerradas a qualquer momento, conforme a demanda das empresas contratantes.
Endereço: Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895 – Bairro Alto, Aquidauana
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Telefone: (67) 3241-5652
