11 de Novembro de 2025 • 10:35

Oportunidade

Aquidauana oferece 49 vagas de emprego nesta terça-feira

As oportunidades disponíveis são em diferentes áreas de atuação

Da redação

Publicado em 11/11/2025 às 07:55

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana divulgou nesta terça-feira (11) a atualização do quadro de vagas de emprego, com 49 oportunidades disponíveis em diferentes áreas de atuação, tanto na zona urbana de Aquidauana e Anastácio quanto na região rural e em outras cidades.

Vagas locais (Aquidauana/Anastácio):

01 Agente funerário (tanatopraxista)

02 Atendente de conveniência

01 Auxiliar administrativo

08 Auxiliar de linha de produção

01 Auxiliar de mecânico

04 Carregador e descarregador de caminhões

01 Empregada doméstica

01 Gerente de farmácia

01 Motorista de caminhão (entrega de materiais de construção)

Vagas regionais (Rural/Outras cidades):

03 Cozinheiro geral

02 Auxiliar de cozinha

02 Merendeiro

05 Operador de planta e carbonização

05 Pedreiro

08 Servente de obras

02 Trabalhador agropecuário polivalente

02 Trabalhador rural

01 Tratorista agrícola

A Casa do Trabalhador informa que não há vagas específicas para Pessoas com Deficiência (PCD) nesta atualização.

Atendimento e orientações

Os interessados podem ligar para o telefone (67) 3241-5652 para confirmar a disponibilidade da vaga desejada. No entanto, para efetivar a candidatura, é necessário comparecer pessoalmente à Casa do Trabalhador, onde são realizados a atualização cadastral e o encaminhamento conforme o perfil profissional.

A instituição reforça que as vagas são dinâmicas e podem ser encerradas a qualquer momento, conforme a demanda das empresas contratantes.

Endereço: Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895 – Bairro Alto, Aquidauana
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Telefone: (67) 3241-5652

