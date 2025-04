Aquidauana oferece aulas gratuitas de pilates

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (Sesau), está ofertando gratuitamente aulas de pilates à população. A atividade faz parte das ações de saúde preventiva desenvolvidas pela Equipe Multidisciplinar, com foco na promoção de mobilidade, fortalecimento muscular e melhoria da postura.



As aulas são voltadas para pessoas de diferentes faixas etárias, incluindo jovens, adultos e idosos, e têm como objetivo contribuir para a consciência corporal, alívio de dores musculares, alongamento, flexibilidade, coordenação motora e mobilidade. A demanda pelo serviço tem crescido, ampliando a quantidade de grupos atendidos.



Segundo a fisioterapeuta Isabela Mardegan, o pilates atua no fortalecimento da musculatura profunda, ajuda na prevenção de lesões e auxilia no controle postural. A prática é desenvolvida de forma orientada, com exercícios que integram respiração, controle motor e concentração.



Para participar das aulas, o interessado deve procurar a Estratégia de Saúde da Família (ESF) mais próxima de sua residência. Após avaliação médica, caso haja indicação, o paciente será encaminhado à Equipe Multidisciplinar, que o direcionará para a turma adequada ao seu perfil e condição de saúde.



As atividades são realizadas na sede da Equipe Multidisciplinar, localizada na Rua Estevão Alves Corrêa (antigo Mercado Xodó). Mais informações podem ser obtidas diretamente na unidade ou na ESF de referência.

