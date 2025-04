Aquidauana oferece aulas gratuitas de treinamento funcional

Gabriela Bernardes/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (Sesau), está promovendo aulas gratuitas de treinamento funcional, oferecidas à população pela Equipe Multidisciplinar da rede municipal. A atividade tem como foco a promoção da saúde e do bem-estar, com exercícios adaptáveis a diferentes faixas etárias e níveis de condicionamento físico.



O treinamento funcional utiliza movimentos do cotidiano — como agachar, empurrar, puxar, correr e girar — com o objetivo de melhorar a funcionalidade do corpo, fortalecendo músculos e aprimorando o equilíbrio, a postura, a coordenação e a resistência física.



De acordo com a educadora física Andressa Rodrigues, os treinos são ajustados conforme o perfil de cada aluno. “O treinamento funcional é uma modalidade inclusiva e personalizada. Com acompanhamento profissional, os exercícios são adaptados ao objetivo, idade e condições individuais dos participantes”, explicou.



Diferente das atividades tradicionais que focam em grupos musculares isolados, o treinamento funcional valoriza movimentos naturais e combina força, resistência cardiovascular e mobilidade em um mesmo programa.



A aluna Marly Gama, participante da atividade, relatou os benefícios que tem sentido na rotina. “O fortalecimento e alongamento pra minha saúde me dá mais disposição, energia, qualidade de vida e bem-estar”, afirmou.



Como participar

Os interessados em participar das aulas devem procurar a ESF (Estratégia Saúde da Família) de referência. Após uma avaliação médica, os pacientes podem ser encaminhados para o programa da Equipe Multidisciplinar.



As aulas são realizadas na sede da equipe, localizada na Rua Estevão Alves Corrêa (antigo Mercado Xodó).

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!