Aquidauana oferece colocação de DIU nos dias 24 e 25 de fevereiro

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza nos dias 24 e 25 de fevereiro um mutirão para colocação de DIU (Dispositivo Intrauterino) na Estratégia Saúde da Família (ESF) Isaura Baes, localizada no bairro Nova Aquidauana. A ação oferecerá os dois tipos do dispositivo – hormonal e não hormonal – ampliando o acesso da população a métodos contraceptivos seguros e de longa duração.

O atendimento ocorrerá em dois períodos: das 7h às 11h e das 13h às 17h. Podem participar mulheres em idade fértil que tenham interesse no método. Para isso, é necessário realizar agendamento prévio na unidade de saúde de referência (ESF) onde a paciente é cadastrada, além de apresentar o Cartão SUS no dia do procedimento .

O DIU é um pequeno dispositivo de plástico flexível, geralmente em formato de "T", inserido no útero por um profissional de saúde. É considerado um dos métodos contraceptivos mais eficazes, com taxa de eficácia superior a 99%, comparável à laqueadura e à vasectomia . Sua principal vantagem é oferecer proteção contra gravidez por 5 a 10 anos, dependendo do tipo escolhido, sem depender da disciplina diária da usuária .

A diferença fundamental entre os dois tipos está na composição e nos efeitos. O DIU não hormonal é feito de cobre, que libera íons que criam uma reação inflamatória local no útero, tornando o ambiente hostil aos espermatozoides e impedindo a fecundação. Não contém hormônios, o que pode ser uma opção para mulheres que desejam evitar esse tipo de substância .

Já o DIU hormonal (também chamado de Sistema Intrauterino) libera continuamente uma pequena quantidade de levonorgestrel, hormônio semelhante à progesterona, diretamente no útero. Esse hormônio atua de três formas: engrossa o muco cervical, dificultando a passagem dos espermatozoides; afina o endométrio; e prejudica a mobilidade espermática. Além da contracepção, oferece benefícios adicionais como a redução significativa do fluxo menstrual e o alívio de cólicas, sendo indicado para mulheres com endometriose ou sangramento intenso .

A escolha entre os dois tipos deve considerar o perfil de cada mulher. Enquanto o DIU de cobre pode aumentar o fluxo menstrual e as cólicas nos primeiros meses, o DIU hormonal tende a diminuir ou até eliminar a menstruação após alguns meses de uso . Ambos são reversíveis: após a retirada, a fertilidade retorna rapidamente ao normal .

O mutirão integra as ações da atenção primária em saúde do município, buscando ampliar o acesso a métodos contraceptivos seguros e fortalecer o planejamento familiar. As interessadas devem procurar sua ESF de referência com antecedência para agendamento e orientações prévias .

