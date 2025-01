Aquidauana oferece cursos gratuitos de qualificação profissional

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Assistência Social e do Núcleo de Geração de Emprego e Renda, em parceria com o Sindicato Rural de Aquidauana e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), está oferecendo dois cursos gratuitos de qualificação profissional.



As capacitações são voltadas para o aprimoramento de habilidades em duas áreas específicas: Implantação e Manejo Básico de Horta e Operação e Manutenção de Motosserra. As atividades ocorrerão nos dias 5, 6 e 7 de fevereiro, em dois turnos: matutino e vespertino.



O curso de Implantação e Manejo Básico de Horta será realizado na sede do Projeto Geração de Renda, localizada na Rua Francisco Pereira Alves, s/n, em frente à Escola CAIC. Já o curso de Operação e Manutenção de Motosserra acontecerá no Sindicato Rural de Aquidauana, no Parque de Exposição.



As vagas são limitadas, e os interessados devem comparecer ao Núcleo de Geração de Renda, das 7h às 12h, portando um documento oficial com foto para realizar a inscrição.



Essa iniciativa busca oferecer oportunidades de qualificação para a população, contribuindo para a capacitação profissional e a geração de renda no município.