Aquidauana oferece laserterapia e cuidados especializados para pacientes em recuperaÃ§Ã£o

O tratamento utiliza a luz para estimular a cicatrizaÃ§Ã£o, ajudando o corpo a se recuperar mais rÃ¡pido / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Saúde e Saneamento (SESAU), oferece aos pacientes atendidos pelo Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) tratamentos especializados que auxiliam na recuperação de feridas e no cuidado integral à saúde. A iniciativa leva tecnologia e assistência qualificada diretamente ao lar dos pacientes, garantindo mais conforto e agilidade no processo de cura.

A laserterapia é um dos recursos disponíveis. O tratamento utiliza a luz para estimular a cicatrização, ajudando o corpo a se recuperar mais rápido. Entre os benefícios estão a diminuição da dor, a redução da inflamação e a melhora da circulação no local da ferida, o que contribui para um fechamento mais rápido e eficaz. O atendimento é exclusivo para pacientes acompanhados pelo SAD.

Antes de iniciar o tratamento, cada caso passa por avaliação e é discutido com o enfermeiro e o médico da Estratégia de Saúde da Família (ESF) de referência. A partir disso, é feita a orientação correta do curativo e, dependendo da necessidade, são realizadas sessões de laserterapia.

Outro recurso utilizado é a Terapia Fotodinâmica (PDT), que ajuda no combate a bactérias, fungos e outros microrganismos presentes na ferida, sem prejudicar o tecido saudável ao redor. É um procedimento simples que contribui para evitar infecções e acelerar a recuperação.

Atendimento especializado

O atendimento é realizado pela enfermeira estomaterapeuta e laserterapeuta Jamilli Pimentel, profissional especializada no cuidado com estomas, incluindo colostomia, ileostomia, urostomia e gastrostomia. A atuação dessa especialista é fundamental para assegurar a qualidade técnica e humanizada do serviço.

Entre os serviços ofertados estão avaliação, troca e ajustes de dispositivos, além de intervenções em casos de complicações, assegurando assistência técnica qualificada e humanizada aos pacientes. O SAD reforça, assim, o compromisso da gestão municipal em levar saúde de qualidade para dentro dos lares, promovendo dignidade, recuperação e bem-estar.

A iniciativa demonstra como a incorporação de tecnologias não invasivas e o cuidado especializado podem transformar a realidade de pacientes que necessitam de atenção contínua, evitando internações prolongadas e proporcionando mais qualidade de vida.

