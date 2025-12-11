Acessibilidade

11 de Dezembro de 2025 • 23:25

Aquidauana oferece oficinas gratuitas para comerciantes e ambulantes

Entre os pontos destacados estão a importância da higiene pessoal dos manipuladores, o uso correto de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)

Da redação

Publicado em 11/12/2025 às 20:39

Para facilitar o acesso, as oficinas estão sendo realizadas de forma itinerante nos bairros / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A Secretaria Municipal de Gestão Estratégica, em parceria com a Secretaria de Saúde e Saneamento (SESAU), iniciou na última quarta-feira (10) o ciclo de oficinas "Saúde: Higiene e Manipulação de Alimentos". A iniciativa, voltada a profissionais e empreendedores do setor alimentício, tem como objetivo orientar sobre boas práticas, preparar os estabelecimentos para as fiscalizações sanitárias de 2026 e garantir a segurança dos consumidores.

A primeira oficina foi realizada na ESF Cláudio F. Stella, no bairro Santa Terezinha, e reuniu comerciantes locais. As capacitações são ministradas pelos fiscais da Vigilância Sanitária Antônio Damasceno, Tiago Silveira e Rayane Cardoso, que abordam temas essenciais para o dia a dia dos estabelecimentos.

Entre os pontos destacados estão a importância da higiene pessoal dos manipuladores, o uso correto de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), técnicas adequadas de armazenamento e conservação de alimentos, limpeza de utensílios e superfícies, e a prevenção de contaminações. As orientações também incluem as atualizações normativas que serão exigidas nas fiscalizações do próximo ano.

Para facilitar o acesso, as oficinas estão sendo realizadas de forma itinerante nos bairros. O secretário municipal de Gestão Estratégica, Alexandre Périco, coordenador da ação, ressaltou o propósito da iniciativa: "Com essas oficinas, a prefeitura oportuniza informação e ferramentas para o empresário, o comerciante e o ambulante se adequarem e tirarem dúvidas, buscando atender o que a legislação exige nesse segmento, para evitar transtornos e multas".

A ação representa um esforço da gestão municipal em promover a educação sanitária de forma preventiva, alinhando o setor produtivo às normas de segurança alimentar e contribuindo para a qualidade dos produtos oferecidos à população de Aquidauana.

