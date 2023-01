Aquidauana oferece terapia gratuita para população

Para participar da Terapia do Luto, os interessados devem estar procurando a ESF de sua referência / Divulgação

O Grupo Terapêutico de Luto tem como coordenadora e facilitadora a psicóloga Gisele Paquer.

De acordo com a prefeitura, a participação para qualquer cidadão é gratuita e os encontros acontecem todas as quintas-feiras, às 15h, na ESF Tiago Bogado (Posto da Estevão).

Para participar da Terapia do Luto, os interessados devem estar procurando a ESF de sua referência e solicitar o encaminhamento para o grupo terapêutico.

Gisele Paquer, que tem mais de 10 anos de experiência no atendimento individual e em grupo de pessoas enlutadas, explicou que objetivo da terapia do luto é auxiliar o paciente a lidar com os sentimentos que muitas vezes é de raiva, tristeza, culpa, negação e falta de esperança.

“É comum que cada um leve o tempo que precisar para elaborar a dor da perda e, também, cada pessoa vivência esse período de forma diferente. Mas, quando passa do limite aceitável e começa a prejudicar a rotina e, até mesmo, a saúde, é a hora de procurar ajuda. É importante as pessoas entenderem que não precisam passar por tudo sozinhas, estamos aqui para ajudar”, afirma a psicóloga.

No grupo terapêutico, a psicóloga auxilia nesse processo para que o paciente possa expressar sentimentos e experiências relacionadas a perda que muitas vezes guardam para si.

“O grupo é esse lugar seguro, acolhedor e que traz a oportunidade de melhorar ao compartilhar a dor com o outro. Não se trata de esquecer o ente querido, mas de reaprender a seguir em frente guardando as melhores lembranças que tiveram juntos”, finaliza Gisele.