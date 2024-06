Aquidauana oferece vacina de imunizante para prevenção do vírus sincicial

A Prefeitura de Aquidauana, através da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico (SESAU), anunciou o calendário de aplicação do imunizante Palivizumabe, destinado à prevenção de formas graves de infecção pelo vírus sincicial respiratório (VSR) em bebês de alto risco.

O Palivizumabe não é uma vacina convencional. Trata-se de uma imunoglobina, um tipo de anticorpo "pronto" que confere imunização passiva. Este imunizante é fundamental para prevenir quadros graves de infecções respiratórias em lactentes, como bronquiolite e pneumonias causadas pelo VSR. Atualmente, é a única forma de prevenção eficaz para esses tipos de infecções graves em bebês de alto risco.

A aplicação será oferecida no período de 29 de junho a 27 de julho no ESF João André Madsen (JAM) – Posto da Estevão das 8 às 11 horas

O Palivizumabe é indicado para bebês considerados de alto risco, ou seja, aqueles com condições de saúde que os tornam mais vulneráveis a infecções respiratórias graves. Entre esses, estão incluídos bebês prematuros, aqueles com doenças cardíacas congênitas ou doenças pulmonares crônicas.

Importância do Palivizumabe

A aplicação do Palivizumabe é crucial para a proteção dos lactentes contra o VSR, um vírus que pode causar sérias complicações respiratórias. A imunoglobina atua diretamente no fortalecimento do sistema imunológico dos bebês, proporcionando uma barreira eficaz contra as infecções respiratórias graves.

Serviço – Para dúvidas e mais informações sobre o calendário de aplicação do Palivizumabe, a SESAU disponibiliza o seguinte contato: Telefone: (67) 3240-1400 (transferir para Saúde, falar com a coordenação da saúde da criança.

A Prefeitura de Aquidauana reforça a importância de imunizar os bebês de alto risco contra o VSR, destacando que a aplicação do Palivizumabe é uma medida preventiva essencial para garantir a saúde e o bem-estar dos lactentes. Pais e responsáveis devem estar atentos às datas e locais de aplicação para assegurar a proteção dos pequenos contra infecções respiratórias graves.