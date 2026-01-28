Aquidauana oferta 18 vagas de emprego nesta quarta-feira

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 18 vagas de emprego abertas, distribuídas entre oportunidades locais e regionais, para diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. As vagas estão disponíveis para Aquidauana, Anastácio, zona rural e outras cidades, e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme a demanda dos empregadores.



As oportunidades locais, destinadas a Aquidauana e Anastácio, somam 2 vagas, sendo 1 vaga para açougueiro e 1 vaga para atendente balconista.



Já as vagas regionais, que incluem zona rural e outros municípios, totalizam 16 vagas. Estão disponíveis 1 vaga para auxiliar de cozinha, 3 vagas para camareira de hotel, 1 vaga para campeiro na pecuária, 2 vagas para cozinheira de restaurante, 3 vagas para garçom, 5 vagas para pedreiro e 1 vaga para trabalhador rural.



A Casa do Trabalhador informa ainda que há vagas destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD), conforme a demanda encaminhada pelos empregadores.



Os interessados podem obter informações pelo telefone (67) 3241-5652, porém o atendimento telefônico é restrito à confirmação da disponibilidade da vaga. Para concorrer a qualquer oportunidade, é obrigatório comparecer presencialmente ao posto de atendimento para atualização cadastral e análise do perfil profissional em relação à vaga pretendida.



O atendimento da Casa do Trabalhador ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895, Bairro Alto, em Aquidauana.



A coordenação reforça que as vagas são dinâmicas e podem ser encerradas ou alteradas a qualquer momento, a pedido do empregador.

