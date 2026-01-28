Acessibilidade

28 de Janeiro de 2026 • 10:54

Buscar

Últimas notícias
X
Oportunidade

Aquidauana oferta 18 vagas de emprego nesta quarta-feira

As vagas estão disponíveis para Aquidauana, Anastácio, zona rural e outras cidades

Da redação

Publicado em 28/01/2026 às 07:55

Atualizado em 28/01/2026 às 08:12

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 18 vagas de emprego abertas, distribuídas entre oportunidades locais e regionais, para diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. As vagas estão disponíveis para Aquidauana, Anastácio, zona rural e outras cidades, e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme a demanda dos empregadores.

As oportunidades locais, destinadas a Aquidauana e Anastácio, somam 2 vagas, sendo 1 vaga para açougueiro e 1 vaga para atendente balconista.

Já as vagas regionais, que incluem zona rural e outros municípios, totalizam 16 vagas. Estão disponíveis 1 vaga para auxiliar de cozinha, 3 vagas para camareira de hotel, 1 vaga para campeiro na pecuária, 2 vagas para cozinheira de restaurante, 3 vagas para garçom, 5 vagas para pedreiro e 1 vaga para trabalhador rural.

A Casa do Trabalhador informa ainda que há vagas destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD), conforme a demanda encaminhada pelos empregadores.

Os interessados podem obter informações pelo telefone (67) 3241-5652, porém o atendimento telefônico é restrito à confirmação da disponibilidade da vaga. Para concorrer a qualquer oportunidade, é obrigatório comparecer presencialmente ao posto de atendimento para atualização cadastral e análise do perfil profissional em relação à vaga pretendida.

O atendimento da Casa do Trabalhador ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895, Bairro Alto, em Aquidauana.

A coordenação reforça que as vagas são dinâmicas e podem ser encerradas ou alteradas a qualquer momento, a pedido do empregador.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Aquidauana pode registrar pancadas de chuva e trovoadas nesta quarta-feira

• UEMS de Aquidauana sedia reunião internacional com Forças Aéreas das Américas

• Mauro e Riedel discutem obras e projetos estratégicos para Aquidauana

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Meteorologia

Tempo fecha em Aquidauana e Anastácio e anuncia possível chuva

Governança

Aquidauana lança Plano de Desenvolvimento Municipal no dia 4 de fevereiro

Atenção

Aquidauana divulga gabarito preliminar de processo seletivo da Educação

Candidatos realizam prova de concurso público para Prefeitura de Aquidauana

Anastácio abre processo seletivo para agentes de saúde e endemias

MS divulga resultado definitivo do Processo Seletivo Simplificado para professores

Oportunidade

LuizHidro abre vaga para Auxiliar de Estoque em Aquidauana

Publicidade

Esporte

Clube Regatas Aquidauana enfrenta o Operário nesta quarta-feira

ÚLTIMAS

Cultura

Festa de São Sebastião será realizada no Distrito de Palmeiras em fevereiro

A Festa de São Sebastião é uma celebração tradicional no distrito e reúne moradores em um momento de confraternização, fé e lazer

Oportunidade

Aquidauana oferece 20 vagas de emprego nesta terça-feira

As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores.

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo