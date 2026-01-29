Aquidauana oferta 18 vagas de emprego nesta quinta-feira

As vagas estão disponíveis para Aquidauana, Anastácio, zona rural e outras cidades, e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores
Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas
A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 18 vagas de emprego abertas, distribuídas entre oportunidades locais e regionais, destinadas a diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade. As vagas estão disponíveis para Aquidauana, Anastácio, zona rural e outras cidades, e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores.
As vagas locais, para Aquidauana e Anastácio, somam 3 oportunidades, sendo 1 vaga para açougueiro, 1 vaga para empregado doméstico faxineiro e 1 vaga para atendente balconista.
Já as vagas regionais, que incluem área rural e outros municípios, totalizam 15 vagas. Estão disponíveis 1 vaga para auxiliar de cozinha, 3 vagas para camareira de hotel, 2 vagas para cozinheira de restaurante, 3 vagas para garçom, 5 vagas para pedreiro e 1 vaga para trabalhador rural.
A Casa do Trabalhador também informa que há vagas destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD), conforme demanda apresentada pelos empregadores.
Os interessados podem entrar em contato pelo telefone (67) 3241-5652, porém o atendimento telefônico serve apenas para confirmar se a vaga ainda está disponível. Para concorrer a qualquer oportunidade, é necessário comparecer presencialmente ao posto de atendimento para atualização do cadastro e análise do perfil profissional em relação à vaga pretendida.
O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, na Casa do Trabalhador de Aquidauana, localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895, Bairro Alto.
A coordenação reforça que as vagas são dinâmicas e podem ser preenchidas ou suspensas a qualquer momento.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
MPMS
MPMS apura queimada e abertura irregular de 1,4 km de drenos em área rural de Bonito
Inscrições para estágio e residência no MPMS seguem abertas até 9 de fevereiro
Inquérito civil do MPMS apura queimada ilegal em mais de 2,2 mil hectares de fazenda em Corumbá
Investimento
O governador ressaltou que Mato Grosso do Sul é um estado jovem em pleno crescimento, muito fruto do seu ambiente de segurança
Polícia
A ocorrência foi atendida por equipe da Rádio Patrulha do 6º Batalhão de Polícia Militar
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS