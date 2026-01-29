Aquidauana oferta 18 vagas de emprego nesta quinta-feira

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 18 vagas de emprego abertas, distribuídas entre oportunidades locais e regionais, destinadas a diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade. As vagas estão disponíveis para Aquidauana, Anastácio, zona rural e outras cidades, e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores.



As vagas locais, para Aquidauana e Anastácio, somam 3 oportunidades, sendo 1 vaga para açougueiro, 1 vaga para empregado doméstico faxineiro e 1 vaga para atendente balconista.



Já as vagas regionais, que incluem área rural e outros municípios, totalizam 15 vagas. Estão disponíveis 1 vaga para auxiliar de cozinha, 3 vagas para camareira de hotel, 2 vagas para cozinheira de restaurante, 3 vagas para garçom, 5 vagas para pedreiro e 1 vaga para trabalhador rural.



A Casa do Trabalhador também informa que há vagas destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD), conforme demanda apresentada pelos empregadores.



Os interessados podem entrar em contato pelo telefone (67) 3241-5652, porém o atendimento telefônico serve apenas para confirmar se a vaga ainda está disponível. Para concorrer a qualquer oportunidade, é necessário comparecer presencialmente ao posto de atendimento para atualização do cadastro e análise do perfil profissional em relação à vaga pretendida.



O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, na Casa do Trabalhador de Aquidauana, localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895, Bairro Alto.



A coordenação reforça que as vagas são dinâmicas e podem ser preenchidas ou suspensas a qualquer momento.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!