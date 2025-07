Aquidauana oferta 30 vagas de emprego nesta quarta

Confira as vagas / Arte, O Pantaneiro

Aquidauana oferta 25 vagas de emprego nesta quarta-feira (23). São diversas oportunidades de trabalho na cidade e região, como vagas para campeiro, auxiliar de linha de produção, vendedor, sushiman, entre outras.

A Casa do Trabalhador disponibiliza as oportunidades e casa haja interesse, é necessário ir até ao posto de atendimento pessoalmente para fazer a atualização de seu cadastro para verificação de seu perfil com relação a vaga.