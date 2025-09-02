Aquidauana oficializa permuta histórica entre SIMPRECAM e Pestalozzi

Acordo aguardado há 12 anos permitirá expansão no atendimento da Pestalozzi
AGECOM
Na manhã desta segunda-feira (1º), a Prefeitura de Aquidauana sancionou a Lei Ordinária nº 3.013/2025, que oficializa a permuta predial entre o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (SIMPRECAM) e a Associação Pestalozzi. O ato, considerado histórico para o município, contou com a presença do prefeito Mauro do Atlântico, vereadores, representantes das duas instituições e secretários municipais.
Com a mudança, a Pestalozzi ficará com a antiga sede do SIMPRECAM, no Bairro da Serraria, ampliando sua estrutura para instalar a Oficina Ortopédica e o Centro Especializado em Reabilitação – CER IV, com investimento estimado em R$ 5 milhões. A expectativa é aumentar em 150 o número de pacientes atendidos, reforçando o trabalho da entidade, que já beneficia mais de 700 pessoas da região.
Já o SIMPRECAM terá sua nova sede no bairro Santa Terezinha, em área anteriormente doada pela Associação Nipônica ACEMBA à Pestalozzi. O espaço será reestruturado com recursos da compensação financeira de R$ 150 mil paga pela instituição.
O prefeito Mauro destacou a união entre os poderes para viabilizar o acordo, enquanto o presidente da Câmara, Everton Romero, lembrou que a demanda tramitava há mais de uma década. Os presidentes Nelson Scaff (Pestalozzi) e Juciene Ribeiro (SIMPRECAM) ressaltaram a importância da parceria, que alia inclusão social, fortalecimento da saúde e valorização dos servidores.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Geral
Aquidauana inicia mapeamento de trilha ecológica na Lagoa Comprida
Chuvas não afetam rios e "trilha submersa" reaparece em Jardim e Bonito
Bodoquena recebe evento de corrida de trilha em maio
Geral
Inscrições vão até 30 de setembro para famílias interessadas em unidades nos Residenciais dos Ipês I e II
Polícia
A ocorrência envolveu estrangeiros hospedados no local e resultou em ferido
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS