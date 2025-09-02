Acessibilidade

02 de Setembro de 2025 • 17:19

Aquidauana oficializa permuta histórica entre SIMPRECAM e Pestalozzi

Acordo aguardado há 12 anos permitirá expansão no atendimento da Pestalozzi

Redação

Publicado em 02/09/2025 às 13:19

AGECOM

Na manhã desta segunda-feira (1º), a Prefeitura de Aquidauana sancionou a Lei Ordinária nº 3.013/2025, que oficializa a permuta predial entre o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (SIMPRECAM) e a Associação Pestalozzi. O ato, considerado histórico para o município, contou com a presença do prefeito Mauro do Atlântico, vereadores, representantes das duas instituições e secretários municipais.

Com a mudança, a Pestalozzi ficará com a antiga sede do SIMPRECAM, no Bairro da Serraria, ampliando sua estrutura para instalar a Oficina Ortopédica e o Centro Especializado em Reabilitação – CER IV, com investimento estimado em R$ 5 milhões. A expectativa é aumentar em 150 o número de pacientes atendidos, reforçando o trabalho da entidade, que já beneficia mais de 700 pessoas da região.

Já o SIMPRECAM terá sua nova sede no bairro Santa Terezinha, em área anteriormente doada pela Associação Nipônica ACEMBA à Pestalozzi. O espaço será reestruturado com recursos da compensação financeira de R$ 150 mil paga pela instituição.

O prefeito Mauro destacou a união entre os poderes para viabilizar o acordo, enquanto o presidente da Câmara, Everton Romero, lembrou que a demanda tramitava há mais de uma década. Os presidentes Nelson Scaff (Pestalozzi) e Juciene Ribeiro (SIMPRECAM) ressaltaram a importância da parceria, que alia inclusão social, fortalecimento da saúde e valorização dos servidores.

Ocorrências

Aquidauana registra ações da PM com foco em drogas, furtos e resistência

