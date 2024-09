Aquidauana participa da 18ª primavera dos Museus

O Pantaneiro

A cidade de Aquidauana se uniu ao movimento nacional da 18ª Primavera dos Museus, que tem início hoje, 23 de setembro, e se estende até o dia 29 de setembro. O evento, promovido pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), envolve 930 instituições em todo o Brasil, oferecendo mais de 2.334 atividades culturais, incluindo exposições, palestras, visitas guiadas e oficinas.



Com o tema "Museus, acessibilidade e inclusão", a edição deste ano busca fomentar discussões sobre a importância da democratização do acesso aos museus. O objetivo é tornar esses espaços mais acessíveis a diversos públicos, não apenas em termos físicos, mas também sociais e culturais. Essa reflexão é fundamental para promover a inclusão, garantindo que os museus se tornem espaços acolhedores e representativos para todos.



A abertura oficial do evento acontecerá às 16h, no Espaço Cultural Renato Russo, em Brasília, marcando o início de uma semana dedicada à cultura, à educação e à preservação do patrimônio histórico e artístico em todo o país.



Programação Nacional e Acessibilidade Virtual



Toda a programação da 18ª Primavera dos Museus está disponível na plataforma Visite Museus, uma iniciativa do Ibram para ampliar o alcance das atividades e facilitar o acesso à cultura. A plataforma não apenas divulga os eventos, mas também promove a inclusão social, a preservação do patrimônio e o estímulo à educação, superando as barreiras físicas dos museus.



A plataforma é aberta para a adesão de várias instituições de memória, como museus, memoriais, centros culturais, podcasts, escolas técnicas e até cemitérios históricos. Além disso, pessoas físicas, como professores, alunos de museologia e pesquisadores, também podem participar, fortalecendo a rede de preservação e difusão cultural.



A participação de Aquidauana reforça o compromisso da cidade em integrar o circuito nacional de valorização cultural, promovendo o acesso e a inclusão, e garantindo que o patrimônio histórico e artístico seja acessível a todos os públicos, sem distinções.