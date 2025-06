Aquidauana participa da Caminhada "Todos Por Elas" em Campo Grande

AGECOM

A caminhada faz parte da segunda fase da campanha permanente de enfrentamento à violência de gênero e ao feminicídio, com foco na conscientização da sociedade e no fortalecimento da rede de proteção às mulheres.

No último sábado (31), Aquidauana marcou presença na 2ª Caminhada “Todos Por Elas”, promovida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), por meio da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar. O evento foi realizado em Campo Grande e reuniu diversos municípios em um ato coletivo pelo fim da violência contra a mulher.

Representando Aquidauana, a vereadora Ana Saravy destacou a importância da participação do município na mobilização. “A presença do nosso município reforça o alinhamento com as políticas públicas estaduais voltadas à equidade de gênero e ao fortalecimento da rede de apoio às mulheres”, afirmou.

A supervisora de Políticas Públicas para as Mulheres, Josilene Rodrigues Rosa, também esteve presente e enfatizou o papel do município na luta por direitos e segurança. “Estarmos presentes nessa caminhada é reafirmar nosso compromisso com as mulheres aquidauanenses e com todas as mulheres de MS. A campanha ‘Todos Por Elas’ nos lembra que essa é uma responsabilidade coletiva”, ressaltou.

A mobilização reforça o compromisso de Aquidauana com a construção de uma sociedade mais justa, segura e igualitária para todas as mulheres.

