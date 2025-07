Aquidauana participa da Conferência Regional de Políticas para Mulheres

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres, participou da 1ª Conferência Regional de Políticas para as Mulheres da Região Pantanal, realizada na última segunda-feira (28), no Centro de Convenções do Pantanal, no Porto Geral de Corumbá.



Convocada pelo Ministério das Mulheres, a conferência teve como tema central “Mais Democracia, Mais Igualdade, Mais Conquistas para Todas” e reuniu representantes de diversos municípios da região. O evento foi promovido pela Prefeitura de Corumbá, por meio da Gerência de Políticas Públicas para Mulheres e do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, com apoio dos municípios de Ladário, Aquidauana, Anastácio e Miranda.



Aquidauana mobilizou e inscreveu sete representantes para participar da etapa regional. Estiveram presentes: Josilene Rodrigues Rosa (supervisora municipal de Políticas Públicas para Mulheres), Ana Saravy (vereadora e representante da Rede Feminina de Combate ao Câncer), Letícia Nascimento Panachuki (psicóloga do CRAM), Ivete Carreras Pires (presidente da Associação Furna dos Baianos), Édina Pereira Bento (representante da Associação Furna dos Baianos) e Nilzilene Paiz Flores Oliveira (representante da Associação de Mulheres Terenas).



A conferência teve como objetivo fortalecer a participação social das mulheres, avaliar as condições de vida nos territórios e definir ações prioritárias para políticas públicas. As discussões foram organizadas em seis eixos temáticos: participação social e democracia; enfrentamento às violências de gênero; autonomia econômica e trabalho; saúde integral, direitos sexuais e reprodutivos; educação para igualdade de gênero e cultura de paz; e mulheres e justiça climática.



Ao final da conferência, foram eleitas as delegadas que representarão a Região Pantanal na etapa estadual, que ocorrerá nos dias 28 e 29 de agosto, em Campo Grande. Por Aquidauana, foram eleitas Josilene Rodrigues Rosa e Letícia Nascimento Panachuki (representantes governamentais), e Ana Saravy e Nilzilene Paiz Flores Oliveira (representantes não-governamentais).



Segundo a supervisora Josilene Rodrigues Rosa, a retomada das conferências após dez anos representa um espaço de organização e debate para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas às mulheres nos territórios.

