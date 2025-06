Aquidauana participa de Congresso de Cidades Digitais e Inteligentes

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana esteve presente no 3º Congresso Sul-Mato-Grossense de Cidades Digitais e Inteligentes, realizado a partir da última quinta-feira (26), no auditório do Bioparque Pantanal, em Campo Grande. O evento reuniu representantes de mais de 50 municípios e discutiu o uso de tecnologia para modernização da gestão pública no Estado.



A comitiva de Aquidauana contou com o Secretário Municipal de Gestão Estratégica, Alexandre Périco, e os servidores Ricardo Valério da Silva (Diretor do Núcleo de Informática e Tecnologia), Ryan Piveta (Analista de Suporte), Éssio Brito Spada (Suporte do Programa Cidades Digitais) e Reginaldo Souza (Técnico responsável pelo Programa Cidades Digitais).



No congresso, os representantes do município tiveram contato com soluções tecnológicas voltadas ao aprimoramento dos serviços públicos e trocaram experiências com gestores de outras cidades. O objetivo foi identificar ferramentas que possam fortalecer o planejamento estratégico, ampliar a conectividade e avançar na digitalização de serviços oferecidos à população.



O prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico, recebeu homenagem da Rede Cidade Digital pelo trabalho desenvolvido na área de inovação tecnológica. O certificado foi entregue ao secretário Alexandre Périco, que representou o chefe do Executivo municipal durante o evento.



Organizado pela Rede Cidade Digital, o congresso teve apoio da Prefeitura de Campo Grande, por meio da AGETEC, e da Assomasul. O encontro também contou com a presença de empresas fornecedoras de soluções para o setor público.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!