Aquidauana participa de curso de capacitação para fortalecer o combate a dengue

A Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Aquidauana enviou uma equipe da Coordenadoria de Controle de Vetores para participar do projeto de Vigilância Entomológica com Armadilhas de Oviposição (Ovitrampas).

O curso de capacitação tem por objetivo fortalecer as ações de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti transmissor da dengue.

Foram selecionados 12 municípios de Mato Grosso do Sul para participar do projeto. Aquidauana, Amambai, Aral Moreira, Caarapó, Coxim, Deodápolis, Laguna Caarapã, Maracaju, Naviraí, Ponta Porã, São Gabriel do Oeste e Três Lagoas.

O curso de Ovitrampas obedece a seguinte dinâmica, os participantes simulam o ambiente ideal para a procriação do Aedes aegypti (um vaso de planta preto é preenchido com água e um atrativo, o levedo de cerveja). Nele é inserido uma palheta de madeira (Eucatex) que facilita que a fêmea do Aedes coloque ovos.

As armadilhas ficam no local por um período de sete dias, no sétimo dia uma equipe da Coordenadoria de Controle de Vetores substitui as paletas e o material recolhido que é enviado ao laboratório de Entomologia do município para contagem dos ovos.

Pela presença ou ausência e pela quantidade de ovos, é possível saber se há fêmeas no raio de 200 metros em que estarão distribuídas as armadilhas e com os dados recolhidos nas armadilhas são gerados dados e gráficos sobre a situação.

Deste modo é possível de maneira mais rápida e eficiente, realizar ações de combate ao mosquito, sem que o inseto se desenvolva. Observando que as armadilhas de Oviposição também auxiliam na eliminação, pois todos os ovos que foram coletados serão eliminados. O curso ocorreu no município de Ponta Porã-MS, entre os dias 02 a 05 de maio.

Aquidauana estará realizando a instalação de 264 armadilhas de Oviposição, distribuídas em torno ao perímetro urbano. O projeto já foi elaborado e está sendo realizado pelo Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Fiocruz em parceria com os municípios.

De acordo com Sebastião Marques coordenador Municipal de Controle de Vetores, o curso oferece mais uma forma de combate ao mosquito. “Esta é mais uma ferramenta de conhecimento estratégico para combater o principal transmissor da dengue.

Estamos chegando no período de clima mais ameno e temperaturas baixas, onde tende a cair o número de casos notificados e confirmados, no entanto o trabalho continua”, destacou o coordenador Sebastião Marques.