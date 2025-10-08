Acessibilidade

08 de Outubro de 2025 • 15:52

Economia

Aquidauana participa de missão-técnica da Rota Bioceânica

A expedição percorre Paraguai, Argentina e Chile até o Porto de Iquique, com o objetivo de identificar oportunidades de crescimento e integração com mercados internacionais

Da redação

Publicado em 08/10/2025 às 12:20

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

A Administração Municipal de Aquidauana participa da missão-técnica da Rota Bioceânica, organizada e custeada pelo Sebrae/MS e pelo Governo do Estado, com apoio da Assomasul. A expedição percorre Paraguai, Argentina e Chile até o Porto de Iquique, com o objetivo de identificar oportunidades de crescimento e integração com mercados internacionais.

Integram o grupo o prefeito Mauro do Atlântico, a primeira-dama Vera Lúcia Batista e o secretário municipal de Gestão Estratégica, Alexandre Périco. O município está entre os 12 participantes do Programa Cidade Empreendedora que integram a missão, ao lado de Anastácio, Amambai, Bela Vista, Brasilândia, Inocência, Itaquiraí, Jardim, Maracaju, Nioaque, Porto Murtinho e Ribas do Rio Pardo.

Segundo o prefeito Mauro do Atlântico, a participação de Aquidauana busca compreender os impactos, desafios e benefícios que o Corredor Bioceânico trará para o Estado e para o município. Ele destacou que a rota tem potencial para reduzir em até 17 dias o tempo de deslocamento da produção até o mercado asiático e que o município pretende identificar oportunidades concretas de desenvolvimento local, geração de empregos e novos negócios.

A Rota Bioceânica conectará o Brasil ao Oceano Pacífico por meio de uma ligação terrestre que passa por Paraguai, Argentina e Chile. O projeto é considerado estratégico para o Mato Grosso do Sul, ao posicionar o Estado como elo logístico entre o Brasil, a América do Sul e a Ásia.

Durante o percurso, os participantes acompanham as obras da ponte sobre o Rio Paraguai, que ligará Porto Murtinho a Carmelo Peralta, no Paraguai, e participam do VII Fórum dos Territórios Subnacionais do Corredor Bioceânico de Capricórnio, em San Salvador de Jujuy, na Argentina. A missão será concluída no Porto de Iquique, com visitas técnicas à Zona Franca e a estruturas logísticas locais.

