Aquidauana participa de painel sobre turismo sustentável

Juliano Dervalho/ Prefeitura de Aquidauana

Aquidauana esteve representada no painel “Inovação e Tecnologia no Turismo do Pantanal: Caminhos para Novos Destinos”, realizado durante o Pantanal Tech MS, na última sexta-feira (27). O encontro reuniu gestores, especialistas e representantes do trade turístico para debater estratégias de fortalecimento do turismo no bioma pantaneiro.



O prefeito Mauro do Atlântico participou do evento ao lado do secretário municipal de Cultura e Turismo, Pepeu Fialho, e do reitor da Uems, Laércio de Carvalho. Durante o painel, foi apresentado o Programa DEL Turismo, iniciativa do Senac voltada ao desenvolvimento econômico local com foco em turismo sustentável, que passa a contar oficialmente com a adesão de Aquidauana.



Além da equipe municipal, participaram da roda de conversa nomes como Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur/MS); Camila Fernandes e Lejania Narjara Ribeiro Malheiros, do SENAC; Mirian Coura Aveiro, da Aecopaxi; e José de Carvalho Junior, da Fundação de Turismo do Pantanal. A mediação foi feita por Edson Moroni Vicente Cardoso Marques, gerente da Fundtur/MS.



No encerramento, o prefeito Mauro, o secretário Pepeu e a equipe da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo receberam os certificados do Programa DEL Turismo, reafirmando o compromisso do município com o planejamento participativo, a qualificação da oferta turística e o desenvolvimento sustentável.



“Aquidauana tem um potencial turístico imenso, inserido no coração do Pantanal. Estar presente em um painel como este, com profissionais tão qualificados, é uma oportunidade de aprendizado e de fortalecimento das nossas estratégias. A inovação e o planejamento são essenciais para consolidarmos nossa cidade como destino turístico de referência no Mato Grosso do Sul”, destacou o prefeito Mauro.

