Aquidauana participa pela primeira vez dos Jogos da Melhor Idade de MS

Entre os dias 17 e 19 de junho de 2025, Campo Grande sediou os Jogos da Melhor Idade de Mato Grosso do Sul, reunindo mais de 840 atletas de 46 municípios. Pela primeira vez, Aquidauana participou da competição, levando uma delegação de idosos para disputar em modalidades como atletismo, dama, tênis de mesa, dominó, malha e sinuca.



A participação da delegação aquidauanense foi viabilizada com o apoio da Prefeitura de Aquidauana, por meio das Secretarias Municipais de Educação e de Esporte e Lazer. A equipe foi acompanhada pela chefe de delegação, professora Carmen Malei, pelos técnicos professores Junior Hota e Wilson Luis, e pela enfermeira Camila Zenatti.



Entre os destaques da equipe esteve o atleta Dr. Libindo Godoy, de 89 anos, o mais idoso da delegação. As provas de atletismo ocorreram no Parque Ayrton Senna, enquanto as demais modalidades foram realizadas no Espaço Expo, no Shopping Bosque dos Ipês.



Promovido pelo Governo do Estado, por meio da Fundesporte e da Setesc, o evento teve entrada gratuita e programação aberta ao público. A iniciativa busca promover o bem-estar, a convivência social e o envelhecimento ativo por meio da prática esportiva.



O prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico, parabenizou os participantes e destacou a importância da iniciativa como incentivo à superação e à qualidade de vida para todas as idades. A estreia de Aquidauana nos Jogos da Melhor Idade representa um marco para o município no fortalecimento das políticas públicas voltadas à terceira idade.

