Aquidauana perde Dona Elza Oshiro

Elza Oshiro faleceu aos 82 anos / Arquivo da Familia

A cidade de Aquidauana amanheceu hoje com uma triste notícia, faleceu aos 82 anos a senhora Elza Oshiro, uma das figuras mais carismática do Mercado Municipal de Aquidauana. Dona Elza partiu deixando para trás uma história de dedicação ao comércio local e um legado que será lembrado por todos.



Há mais de 40 anos, Dona Elza se dedicou ao comércio no Mercadão Municipal de Aquidauana. Como comerciante, ela conquistou a admiração de todos que cruzaram seu caminho. Seu restaurante era um ponto de encontro não apenas para os clientes em busca de comida de qualidade, mas também para aqueles que buscavam uma boa conversa e conselhos sábios.

O velório será realizado neste sábado, das 12h às 17h, na Pax Universal, localizada na Rua Casemiro Bruno, bairro Alto em Aquidauana.

Dona Elza Oshiro deixa seu legado de amor, dedicação e compromisso com seus amigos e familiares viverá eternamente nas memórias daqueles que tiveram a honra de conhecê-la.