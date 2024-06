Aquidauana pode ganhar mais um loteamento residencial

Com os investimentos em infraestrutura urbana que Aquidauana vem recebendo ao longo dos anos da atual gestão, a cidade passou a ser vista como local potencial para construção de moradias permanentes ou de temporada, sejam casas, condomínios residenciais urbanos e rurais ou até mesmo os chalés turísticos.

Na última semana, o prefeito Odilon Ribeiro recebeu a visita de mais uma empresa interessada em investir no ramo imobiliário em Aquidauana, a Plan Loteamentos, representada na visita pelo diretor da empresa, Rubens Filinto e a engenheira Giovana Chaves.

Também participaram da reunião, o secretário municipal de Finanças - Ernandes Peixoto de Miranda, a diretora do Núcleo de Receitas do município - Carmem Ligia Anastácio e o técnico Emerson Cândido.

Durante a reunião, os representantes da Plan Loteamentos apresentaram o projeto de implantação de um novo loteamento residencial em Aquidauana, projetado nas proximidades do Hospital Funrural.

O prefeito Odilon Ribeiro parabenizou a empresa pela visão de investir em Aquidauana, acreditando no potencial de crescimento da cidade, como sendo um reflexo do trabalho de estruturação que vem sendo feito pelo Poder Público. Ele também pontuou que a Prefeitura de Aquidauana está à disposição da empresa para ser parceira e que há mais áreas para loteamentos particulares das empresas que queiram investir na cidade.

“Estamos aqui com a nossa equipe repassando todas as informações técnicas e das legislações vigentes no nosso município, para que a Plan Loteamentos possa se instalar na cidade, trazendo um grande investimento e movimentação para o ramo imobiliário. Temos várias áreas na cidade disponíveis e adequadas para novos loteamentos direcionadas para atender o segmento imobiliário particular, esse segmento também movimenta a economia local, a construção civil e aquece o setor imobiliário”, explicou o prefeito Odilon Ribeiro.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana