Aquidauana pode ter chuva e trovoadas isoladas nesta quarta-feira

Arquivo/O Pantaneiro

A previsão do tempo para Aquidauana nesta quarta-feira (11) indica temperatura mínima de 23ºC e máxima de 32ºC, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



De acordo com o instituto, o dia deve ser de céu com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do período.



Mesmo com a possibilidade de chuva, as temperaturas permanecem elevadas na cidade. A orientação é que a população fique atenta às mudanças no tempo, já que as pancadas podem ocorrer de forma rápida e acompanhadas de descargas elétricas.