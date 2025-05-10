Acessibilidade

13 de MarÃ§o de 2026 • 13:41

Buscar

Ãšltimas notÃ­cias
X
Clima

Aquidauana pode ter chuva e trovoadas isoladas nesta quarta-feira

Inmet indica temperatura mÃ­nima de 23ºC e mÃ¡xima de 32ºC

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 11/03/2026 Ã s 07:10

Atualizado em 11/03/2026 Ã s 07:50

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Arquivo/O Pantaneiro

A previsão do tempo para Aquidauana nesta quarta-feira (11) indica temperatura mínima de 23ºC e máxima de 32ºC, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com o instituto, o dia deve ser de céu com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do período.

Mesmo com a possibilidade de chuva, as temperaturas permanecem elevadas na cidade. A orientação é que a população fique atenta às mudanças no tempo, já que as pancadas podem ocorrer de forma rápida e acompanhadas de descargas elétricas.

Leia TambÃ©m

â€¢ VacimÃ³vel percorre Aquidauana e aplica mais de 550 doses em aÃ§Ã£o de imunizaÃ§Ã£o

â€¢ Aquidauana promove mobilizaÃ§Ã£o contra violÃªncia Ã  mulher em aÃ§Ã£o de conscientizaÃ§Ã£o

â€¢ Projeto PelotÃ£o EsperanÃ§a promove aula inaugural no 9º BatalhÃ£oÂ em Aquidauana

Publicidade

Deixe a sua opiniÃ£o

VEJA TAMBÃ‰M

Oportunidade

Comarca de Aquidauana abre processo seletivo para estagiÃ¡rios

FÃ©

SantuÃ¡rio de Nossa Senhora Aparecida terÃ¡ missa neste sÃ¡bado

HemodiÃ¡lise

Aquidauana celebra o Dia Mundial do Rim

DrÂª Carmem Sandra Mekui, responsÃ¡vel pela clÃ­nica de hemodiÃ¡lise do Hospital Regional Dr. EstÃ¡cio Muniz destaca a importÃ¢ncia do serviÃ§o para toda a regiÃ£o

Oportunidade

Aquidauana oferece 17 vagas de emprego nesta quinta-feira

Publicidade

Clima

Aquidauana pode ter chuva e trovoadas nesta quinta-feira

ÃšLTIMAS

Sorte

Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prÃªmio acumulado em R$ 65 milhÃµes

Apostas podem ser feitas atÃ© as 20h, horÃ¡rio de BrasÃ­lia

Oportunidade

Palestra sobre empreendedorismo feminino serÃ¡ realizada em AnastÃ¡cio

O evento Ã© aberto ao pÃºblico interessado no tema do empreendedorismo

Editorias

Cidades Social Informe PublicitÃ¡rio 25Âº Rally dos SertÃµes Geral PolÃ­tica Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana AnastÃ¡cio Bonito CorumbÃ¡ Campo Grande Entrevistas Economia Internacional EducaÃ§Ã£o Cultura CiÃªncia Entretenimento VocÃª RepÃ³rter SaÃºde Brasil

Colunistas

Ronaldo RÃ©gis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo CrÃ´nicas Carlos Frederico Ruben FigueirÃ³ de Oliveira Diversos

ServiÃ§os

Galeria de Fotos Guia Cidade VÃ­deos

Sobre

Contato Sobre nÃ³s Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

NotÃ­cias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro RodapÃ©

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

Â©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo