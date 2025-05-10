Aquidauana pode ter chuva e trovoadas isoladas nesta quarta-feira

Inmet indica temperatura mÃnima de 23ºC e mÃ¡xima de 32ºC
Arquivo/O Pantaneiro
A previsão do tempo para Aquidauana nesta quarta-feira (11) indica temperatura mínima de 23ºC e máxima de 32ºC, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
De acordo com o instituto, o dia deve ser de céu com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do período.
Mesmo com a possibilidade de chuva, as temperaturas permanecem elevadas na cidade. A orientação é que a população fique atenta às mudanças no tempo, já que as pancadas podem ocorrer de forma rápida e acompanhadas de descargas elétricas.
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DrÂª Carmem Sandra Mekui, responsÃ¡vel pela clÃnica de hemodiÃ¡lise do Hospital Regional Dr. EstÃ¡cio Muniz destaca a importÃ¢ncia do serviÃ§o para toda a regiÃ£o
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