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Clima

Aquidauana pode ter chuva e trovoadas isoladas nesta terÃ§a-feira

Inmet indica temperatura mÃ­nima de 23ºC e mÃ¡xima de 36ºC

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 17/03/2026 Ã s 07:10

Atualizado em 17/03/2026 Ã s 08:47

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Rhobson Lima/ O Pantaneiro

A previsão do tempo para Aquidauana nesta terça-feira (17) indica temperatura mínima de 23ºC e máxima de 36ºC, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com o instituto, o dia deve ser de céu com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do período.

A previsão aponta para variação nas condições do tempo durante o dia, com possibilidade de chuva em alguns momentos no município.

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