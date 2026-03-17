Aquidauana pode ter chuva e trovoadas isoladas nesta terÃ§a-feira

Rhobson Lima/ O Pantaneiro

A previsão do tempo para Aquidauana nesta terça-feira (17) indica temperatura mínima de 23ºC e máxima de 36ºC, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



De acordo com o instituto, o dia deve ser de céu com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do período.



A previsão aponta para variação nas condições do tempo durante o dia, com possibilidade de chuva em alguns momentos no município.