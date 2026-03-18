Aquidauana pode ter chuva e trovoadas nesta quarta-feira

VocÃª RepÃ³rter/ O Pantaneiro

A previsão do tempo para Aquidauana nesta quarta-feira (18) indica temperatura mínima de 23ºC e máxima de 35ºC, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



De acordo com o instituto, o dia deve ser de céu com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas ao longo do período.



A previsão aponta para instabilidade durante o dia, com possibilidade de chuva em diferentes momentos no município.