Aquidauana pode ter chuva e trovoadas nesta quinta-feira

Chuva ameniza temperaturas em Aquidauana / Ronald Regis/O Pantaneiro

A previsão do tempo para Aquidauana nesta quinta-feira (12) indica temperatura mínima de 22ºC e máxima de 32ºC, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



Segundo o instituto, o dia deve ser de céu com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas ao longo do período.



A previsão indica possibilidade de instabilidade durante o dia, com ocorrência de chuva em alguns momentos. A população deve acompanhar as atualizações meteorológicas ao longo desta quinta-feira.