Aquidauana pode ter chuva e trovoadas nesta quinta-feira

Inmet indica temperatura mínima de 22ºC e máxima de 32ºC
Chuva ameniza temperaturas em Aquidauana / Ronald Regis/O Pantaneiro
A previsão do tempo para Aquidauana nesta quinta-feira (12) indica temperatura mínima de 22ºC e máxima de 32ºC, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Segundo o instituto, o dia deve ser de céu com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas ao longo do período.
A previsão indica possibilidade de instabilidade durante o dia, com ocorrência de chuva em alguns momentos. A população deve acompanhar as atualizações meteorológicas ao longo desta quinta-feira.
