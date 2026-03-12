Acessibilidade

12 de Março de 2026 • 11:21

Aquidauana pode ter chuva e trovoadas nesta quinta-feira

Inmet indica temperatura mínima de 22ºC e máxima de 32ºC

Da redação

Publicado em 12/03/2026 às 07:10

Atualizado em 12/03/2026 às 08:13

Chuva ameniza temperaturas em Aquidauana / Ronald Regis/O Pantaneiro

A previsão do tempo para Aquidauana nesta quinta-feira (12) indica temperatura mínima de 22ºC e máxima de 32ºC, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo o instituto, o dia deve ser de céu com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas ao longo do período.

A previsão indica possibilidade de instabilidade durante o dia, com ocorrência de chuva em alguns momentos. A população deve acompanhar as atualizações meteorológicas ao longo desta quinta-feira.

