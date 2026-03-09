Aquidauana pode ter chuva e trovoadas nesta segunda-feira

A orientação é que a população fique atenta às mudanças no tempo, já que as pancadas podem ocorrer de forma rápida e acompanhadas de descargas elétricas
A previsão do tempo para Aquidauana nesta segunda-feira (09) indica temperaturas entre 24ºC e 33ºC, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
De acordo com o órgão, o dia deve ser de céu com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas ao longo do período.
Mesmo com a possibilidade de chuva, as temperaturas permanecem elevadas, com mínima prevista de 24ºC e máxima de 33ºC no município. A orientação é que a população fique atenta às mudanças no tempo, já que as pancadas podem ocorrer de forma rápida e acompanhadas de descargas elétricas.
