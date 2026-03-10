Aquidauana pode ter chuva e trovoadas nesta terÃ§a-feira

Arquivo/O Pantaneiro

A previsão do tempo para Aquidauana nesta terça-feira (10) indica temperatura mínima de 23ºC e máxima de 32ºC, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



Segundo o órgão, o dia deve ser de céu com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas ao longo do período.



As condições indicam possibilidade de mudanças no tempo durante o dia, com ocorrência de chuva em alguns momentos, acompanhada de descargas elétricas. A população deve ficar atenta às condições climáticas ao longo desta terça-feira.