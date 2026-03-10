Acessibilidade

10 de MarÃ§o de 2026 • 10:30

Buscar

Ãšltimas notÃ­cias
X
Clima

Aquidauana pode ter chuva e trovoadas nesta terÃ§a-feira

A previsÃ£om indica temperatura mÃ­nima de 23ºC e mÃ¡xima de 32ºC

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 10/03/2026 Ã s 07:10

Atualizado em 10/03/2026 Ã s 07:38

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Arquivo/O Pantaneiro

A previsão do tempo para Aquidauana nesta terça-feira (10) indica temperatura mínima de 23ºC e máxima de 32ºC, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo o órgão, o dia deve ser de céu com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas ao longo do período.

As condições indicam possibilidade de mudanças no tempo durante o dia, com ocorrência de chuva em alguns momentos, acompanhada de descargas elétricas. A população deve ficar atenta às condições climáticas ao longo desta terça-feira.

Leia TambÃ©m

â€¢ Protesto reÃºne populaÃ§Ã£o de Aquidauana e AnastÃ¡cio contra o feminicÃ­dio

â€¢ Sala do Empreendedor oferece curso de higiene para comerciantes em Aquidauana

â€¢ MS CidadÃ£o leva serviÃ§os essenciais a mais de 500 pessoas em Aquidauana

Publicidade

Deixe a sua opiniÃ£o

VEJA TAMBÃ‰M

PolÃ­cia

SantuÃ¡rio esclarece mal-entendido apÃ³s acionamento da polÃ­cia em Campo Grande

Clima

Aquidauana pode ter chuva e trovoadas nesta segunda-feira

TrÃ¢nsito

Professor LÃ¡zaro Ã© transferido para a Santa Casa de Campo Grande apÃ³s acidente

Instrutor da Pestalozzi de Aquidauana foi encaminhado para capital com vÃ¡rios ferimentos pelo corpo, machucado na perna, sangramento no rosto e suspeita de lesÃµes na cabeÃ§a e no quadril.

TrÃ¢nsito

Motociclista fica ferido apÃ³s colisÃ£o com carro em Aquidauana

Publicidade

Policial

Dois jovens sÃ£o presos por trÃ¡fico de drogas em Aquidauana

ÃšLTIMAS

PolÃ­cia

Homem Ã© preso apÃ³s ameaÃ§ar crianÃ§as com espingarda em CorumbÃ¡

A ocorrÃªncia foi registrada na Rua Major Gama com a Rua Rio Grande do Norte, no bairro GuatÃ³s

Policial

Homem procurado pela JustiÃ§a Ã© preso pela PolÃ­cia Militar em AnastÃ¡cio

O homem recebeu voz de prisÃ£o no Jardim CampanÃ¡rio e foi levado para a Delegacia de PolÃ­cia Civil de AnastÃ¡cio, onde ficou Ã  disposiÃ§Ã£o da JustiÃ§a.

Editorias

Cidades Social Informe PublicitÃ¡rio 25Âº Rally dos SertÃµes Geral PolÃ­tica Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana AnastÃ¡cio Bonito CorumbÃ¡ Campo Grande Entrevistas Economia Internacional EducaÃ§Ã£o Cultura CiÃªncia Entretenimento VocÃª RepÃ³rter SaÃºde Brasil

Colunistas

Ronaldo RÃ©gis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo CrÃ´nicas Carlos Frederico Ruben FigueirÃ³ de Oliveira Diversos

ServiÃ§os

Galeria de Fotos Guia Cidade VÃ­deos

Sobre

Contato Sobre nÃ³s Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

NotÃ­cias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro RodapÃ©

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

Â©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo